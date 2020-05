Bản tin chào buổi sáng ngày 29/05/2020

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thảo luận Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Kim Liên; Nhiều đỉnh cao, mũi nhọn, sức lan tỏa lớn từ phong trào Vì an ninh Tổ quốc; Nâng cao nhận thức pháp luật về tôn giáo cho tăng ni, tu sỹ, chức việc Phật giáo... là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV