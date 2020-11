Bản tin chào buổi sáng ngày 30/11/2020

(Baonghean.vn) - 93 học sinh, sinh viên nghèo Nghệ An được trao học bổng 'Vì ngày mai phát triển'; Nghệ An mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS; Trung đoàn 764 và các Đại đội trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức thành công diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp... là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV