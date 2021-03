Bản tin chào buổi sáng ngày 31/03/2021

(Baonghean.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ tư; Sau giải cứu, rau xanh Nghệ An quay ngược tăng giá gấp 3 lần; Huyện miền núi Nghệ An cấm giết mổ, buôn bán lợn từ ngày 31/3... là những tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV