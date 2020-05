Bản tin chào buổi sáng Nghệ An ngày 22/05/2020

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội Đảng bộ thị xã Cửa Lò, Bộ đội biên phòng tỉnh; Bệnh nhân sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu gia tăng do nắng nóng; Giang hồ Hải Phòng vào Nghệ An cho vay nặng lãi với lãi suất “cắt cổ’’... Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV