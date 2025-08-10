Xã hội Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tặng quà tri ân tại xã Văn Hiến Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2025), ngày 08/10/2025, đoàn cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An do đồng chí Lê Đình Lý - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã về xóm Thượng Sơn 6, xã Văn Hiến, thăm và tặng quà tri ân.

Đoàn trao tặng loa kéo phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: Bạch Hiền

Xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương (cũ), nay là xóm Thượng Sơn 6, xã Văn Hiến, là địa chỉ đỏ, là nơi sơ tán và giúp đỡ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ hoạt động trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Lê Đình Lý - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã báo cáo những kết quả và thành tích đạt được của ngành Tổ chức xây dựng Đảng toàn tỉnh nói chung và tập thể Ban Tổ chức Tỉnh ủy nói riêng.

Thế hệ cán bộ ngành Tổ chức thời gian qua luôn đoàn kết, cộng sự, chủ động, tích cực, trách nhiệm cao, có nhiều nỗ lực trong tham mưu, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Đoàn trao quà cho các gia đình chính sách. Ảnh: PV

Dịp này, đoàn đã trao tặng xóm Thượng Sơn 6, xã Văn Hiến 1 bộ loa kéo phục vụ thiết chế văn hóa và 6 phần quà cho các gia đình trước đây đã tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan sơ tán, hoạt động.