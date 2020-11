Ban Tổ chức Trung ương thăm hỏi, ủng hộ đồng bào Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai

Cùng đi với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trò chuyện, thăm hỏi người dân huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Hưng Nguyên và nhân dân địa phương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương gửi lời chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra đối với các tỉnh miền Trung, trong đó có Nghệ An nói chung và huyện Hưng Nguyên nói riêng; đồng thời chúc địa phương sớm khắc phục khó khăn, đảm bảo đời sống cho nhân dân.