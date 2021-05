Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ Nghệ An chúc mừng Phật đản

Nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021, ngày 15/5, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ Nghệ An do ông Nguyễn Văn Long, Trưởng ban làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Phật đản tại chùa Đồng Tương, Lam Sơn (Quỳnh Lưu), chùa Cổ Am (Diễn Châu) và chùa An Thái, trụ sở Ban Trị sự GHPGVN huyện Quỳnh Lưu.

Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác đã thăm hỏi sức khỏe, tặng quà, chúc các vị tăng ni, phật tử đón mùa Phật đản phúc lạc, tươi vui.

Trưởng ban Tôn giáo - Sở Nội vụ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các tăng ni, phật tử với phong trào của địa phương thời gian qua; đồng thời đề nghị các vị tăng ni trong thời gian tới tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, tuyên truyền, vận động các phật tử tích cực lao động sản xuất, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước góp sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đoàn công tác Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ chúc mừng Phật đản và dâng hương lễ Phật tại chùa An Thái, trụ sở Ban Trị sự GHPGVN huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Hữu Tình Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ông Long mong các vị tăng ni, phật tử thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về các biện pháp phòng, chống dịch, không tổ chức các hoạt động sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người, góp phần kiểm soát tốt dịch Covid-19, bảo đảm an toàn cho phật tử và nhân dân; đồng thời, tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.



Đại diện tăng ni, đại đức Thích Minh Hải, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Quỳnh Lưu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của đạo Phật, tích cực vận động tăng ni, phật tử sống "tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chấp hành nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch Covid-19; tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 23/5 tới.