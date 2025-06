Giải trí Bạn trai tin đồn của Bích Phương là người đứng sau bản hit giúp chủ tịch ACB gây bão Tăng Duy Tân là nhạc sĩ, ca sĩ trẻ sở hữu nhiều bản hit, trong đó có bản hit nổi tiếng “Cô đơn trên sofa” từng gây bão khi Chủ tịch Ngân hàng ACB hát dưới mưa.

Bích Phương và Tăng Duy Tân tại Em xinh say hi. Ảnh: Nhà sản xuất Em xinh say hi

Hình ảnh Tăng Duy Tân tham gia biểu diễn trong tiết mục “Em chỉ là” của đội Bích Phương tại tập 5 Em xinh say hi đang tạo ra cơn sốt đi kèm với những đồn đoán, nghi vấn về mối quan hệ tình cảm giữa Tăng Duy Tân - Bích Phương.

Họ được cho là đang hẹn hò, và còn sống chung nhiều năm nay. Tăng Duy Tân - Bích Phương chưa từng lên tiếng thừa nhận mối quan hệ, nhưng họ bày tỏ sự thân thiết tại Em xinh say hi.

Dàn “em xinh” như Phương Ly, Orange, hay MC Trấn Thành cũng liên tục “đẩy thuyền” và “khích tướng” Tăng Duy Tân - Bích Phương công khai tình cảm ở Em xinh say hi.

Sự xuất hiện của Tăng Duy Tân đã giúp đội Bích Phương có màn lội ngược dòng ngoạn mục tại phần thi thứ 2 của Livestage (trình diễn sân khấu) 2. Nhờ số điểm cao của lần thi này, đội Bích Phương đã có được vị trí thứ 2 chung cuộc, xếp sau đội đứng thứ nhất là 52Hz.

Tăng Duy Tân là nhạc sĩ trẻ nhưng đã sở hữu nhiều bản hit đình đám, anh cộng tác với nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Năm 2022, Tăng Duy Tân sáng tác ca khúc “Cô đơn trên sofa” được cho là “đo ni đóng giày” cho giọng hát của Hồ Ngọc Hà. Tuy nhiên, thời điểm này “Cô đơn trên sofa” chưa trở thành bản hit triệu view, cho đến tháng 6.2023, “Cô đơn trên sofa” bỗng được tìm kiếm rầm rộ sau khi được Chủ tịch Ngân hàng ACB trình diễn dưới mưa.

Tăng Duy Tân sở hữu nhiều bản hit, trong đó có “Cô đơn trên sofa” - từng gây sốt với màn biểu diễn dưới mưa của Chủ tịch ACB Bank. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Video được chia sẻ lại từ lễ kỷ niệm thành lập Ngân hàng ACB, trong đó Chủ tịch Trần Hùng Huy trình diễn 2 ca khúc hit là "Always Remember Us This Way" của Lady Gaga và "Cô đơn trên sofa" của Tăng Duy Tân.

Với sự xuất hiện tràn ngập trên truyền thông và các nền tảng mạng xã hội, phần trình diễn của Chủ tịch Ngân hàng ACB được ví là “chiêu PR thành công rực rỡ”, là chiến lược truyền thông đầy bất ngờ, và đã biến “Cô đơn trên sofa” thành ca khúc bạc tỉ.

Nhiều ca sĩ đã thể hiện lại ca khúc này như Bảo Thy, Hòa Minzy, Bùi Lan Hương, Văn Mai Hương, Trung Quân... Đặc biệt, video của Trung Quân Idol thu hút 74 triệu lượt xem, được coi là phiên bản cover thành công bậc nhất của "Cô đơn trên sofa".

Ngoài “Cô đơn trên sofa”, Tăng Duy Tân còn nhiều bản hit nổi tiếng khác, được chia sẻ và nghe nhiều những năm qua như: Bật tình yêu lên, Bên trên tầng lầu, Cắt đôi nỗi sầu... Gần nhất, ca khúc “Tái sinh” do Tăng Duy Tân sáng tác, ca sĩ Tùng Dương (anh họ Tăng Duy Tân) thể hiện đã gây bão khắp các nền tảng.

Ca sĩ Bích Phương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tăng Duy Tân tên đầy đủ là Nguyễn Tăng Duy Tân, sinh năm 1995 tại Quảng Trị. Anh được biết đến là một nghệ sĩ trẻ đa năng khi vừa có thể sáng tác, trình diễn, hát ca khúc do mình viết. Trước khi xuất hiện tại Em xinh say hi hỗ trợ đội Bích Phương, Tăng Duy Tân cũng từng xuất hiện ở chương trình đối thủ là Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Bích Phương tên đầy đủ là Bùi Thị Bích Phương, sinh năm 1989 ở Quảng Ninh. Nữ ca sĩ được biết đến từ cuộc thi Vietnam Idol 2010. Sau cuộc thi, Bích Phương nỗ lực tìm lối đi riêng, sự kết hợp với nhạc sĩ Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà đã giúp nữ ca sĩ vụt sáng với loạt hit hợp giọng hát như: Một cú lừa, Rằng em vẫn ở bên, Đi đu đưa đi, Bùa yêu...