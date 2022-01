Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thăm, chúc Tết tỉnh Nghệ An

Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã đến thăm và chúc mừng Tỉnh ủy. Tiếp và làm việc với đoàn, có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh chúc mừng Tỉnh ủy nhân dịp tết Nguyên đán 2022. Ảnh: Phạm Bằng

Nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An trao món quà và gửi tới các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban Đảng lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Đồng thời, chúc mừng những kết quả mà tỉnh Nghệ An đã đạt được trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tặng quà Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

Trong thời gian qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành công các dịp lễ, đặc biệt là lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Trị sự.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho biết, vào tháng 4 âm lịch năm 2022, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027. Vì vậy, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy để đại hội diễn ra thành công. Qua đó, giúp cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp tục phát triển, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cảm ơn, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chân thành cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu. Đồng thời, thay mặt Tỉnh ủy ghi nhận, cảm ơn những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An trong năm 2021 vào sự phát triển chung của tỉnh, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch. Hình ảnh các tăng ni, phật tử thức đêm gói bánh chưng, đóng hàng để ủng hộ cho người dân trong tâm dịch là hình ảnh đẹp, có ý nghĩa sâu sắc.

Tiếp đó, đoàn của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã đến thăm, chúc mừng UBND tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn, có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp đoàn. Ảnh: Phạm Bằng

Tại đây, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cũng đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian qua, cùng với cả nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng đã tích cực tham gia vào công tác phòng chống dịch, thông qua việc ủng hộ hàng hóa, cử các tăng ni, phật tử trực tiếp vào tâm dịch để hỗ trợ lực lượng y tế chăm sóc người bệnh.

Nhắc lại năm 2022, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu mong chính quyền các cấp tạo điều kiện giúp đỡ để Ban Trị sự tổ chức thành công đại hội. Đồng thời, tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An phát triển, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển đất nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi thân mật. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2021, cùng với cả nước, tỉnh Nghệ An gặp nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm, đồng sức, đồng lòng, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các tổ chức - chính trị xã hội, sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được kết quả hết sức tích cực. Đặc biệt, công tác an sinh xã hội đã được quan tâm, chăm lo với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, khối đại đoàn kết được giữ vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, đạt được kết quả trên có đóng góp quan trọng của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh. Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, cảm ơn sự đóng góp của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An trong năm 2021 và nhiều năm trước.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tặng quà chúc mừng UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An sẽ thành công, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời mong muốn, với tinh thần "Hộ quốc, an dân", phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", trong thời gian tới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự hòa hợp, ổn định để tỉnh ngày càng phát triển.

Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cũng đã đến thăm, chúc mừng HĐND tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tặng quà chúc mừng HĐND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Cảm ơn lời chúc mừng của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình cũng gửi tới Hòa thượng, Thượng tọa, các tăng ni, phật tử trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Nhấn mạnh trong năm 2021, hoạt động của HĐND tỉnh có sự đổi mới, góp phần cùng các cấp ủy, chính quyền các cấp hoàn thành tốt các nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho rằng, trong đó có sự đóng góp tích cực của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, đặc biệt là vai trò của Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Phó ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trên cương vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cảm ơn và chúc cho Đại hội đại biểu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An thành công. Ảnh: Phạm Bằng

Bước sang năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp nhiều hơn nữa vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, chúc Đại hội đại biểu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An thành công./.