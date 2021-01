Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An thăm và chúc Tết UBND tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 28/1, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An làm Trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết UBND tỉnh.