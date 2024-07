Xây dựng Đảng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Ngày 19/7, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị và Nghệ An.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Công Mạnh

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 94 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, sáng 19/7, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Võ Văn Dũng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tổ chức lễ viếng, dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị.

Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị) - nơi quy tập của hơn 10.263 phần mộ của các liệt sĩ, trong đó có 1.297 phần mộ liệt sĩ là con em tỉnh Nghệ An và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - nơi quy tập hơn 10.800 mộ liệt sĩ, trong đó có khoảng 220 liệt sĩ là người Nghệ An.

Đoàn cũng đã đến dâng hoa, dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong trận chiến đấu 81 ngày đêm năm 1972 bảo vệ Thành cổ và Thị xã Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Công Mạnh

Tại các điểm đến, đoàn bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đoàn đại biểu nguyện hứa luôn nêu cao truyền thống cách mạng, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

* Cùng ngày, đoàn cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào huyện Anh Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc.

Đoàn công tác Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào huyện Anh Sơn. Ảnh: Lê Thủy

Tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, đoàn công tác dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn, tri ân công lao to lớn của những người con ưu tú đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tuyến Quốc lộ 15A gắn với địa danh Truông Bồn là vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, nơi kết nối các huyết mạch giao thông Bắc - Nam. Truông Bồn trở thành tọa độ lửa trong các cuộc ném bom leo thang của đế quốc Mỹ vào miền Bắc. Nơi đây có 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh. Trong đó có 13 chiến sĩ thanh niên xung phong “Tiểu đội thép" thuộc Đại đội 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước, tỉnh Nghệ An.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào, huyện Anh Sơn, đoàn công tác Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ban thờ Bác và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu vì tình hữu nghị quốc tế cao cả tại các mặt trận ở chiến trường Lào. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào là nơi yên nghỉ của 11.000 liệt sĩ của 47 tỉnh, thành phố trên cả nước, là chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trên đất bạn Lào khi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đoàn công tác cũng đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc./.