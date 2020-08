Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng Công an tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân

(Baonghean.vn) - Sáng 17/8, đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến tặng hoa, chúc mừng Công an tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020); 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 75 năm Ngày thành lập Công an tỉnh Nghệ An (19/8/1945 - 19/8/2020).