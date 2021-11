Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị tăng cường tuyên truyền phòng, chống COVID-19 thích ứng tình hình mới

Sau thời gian thực hiện "trạng thái bình thường mới" trên địa bàn toàn tỉnh đã xuất hiện nhiều ổ dịch, ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng không rõ nguồn lây, như: Thành phố Vinh, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu... Một số địa phương, đơn vị và người dân còn lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch bệnh.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị: Tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh của cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân lên một bước, luôn đoàn kết, chủ động phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế để tự bảo vệ bản thân, gia đình, tổ dân cư, khối, xóm, xã, huyện... vùng xanh, vùng an toàn, trở thành nền nếp hàng ngày để duy trì bền vững hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Thành ủy Vinh kiểm tra công tác cách ly, phong tỏa khu vực bệnh nhân sinh sống. Ảnh tư liệu Thành Chung

Tuyên truyền thông điệp thống nhất nhận thức về chuyển trạng thái "Zero COVID" sang "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" với 06 nguyên tắc cơ bản, cốt lõi: "Y tế là trụ cột, là trung tâm; Kinh tế là cơ sở, là nền tảng; Dữ liệu khoa học, công nghệ là then chốt. Ổn định chính trị - xã hội là trọng yếu và thường xuyên. Vắc-xin, thuốc chữa bệnh và ý thức người dân là điều kiện tiên quyết; An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn"; thực hiện từng bước chắc chắn để thiết lập trạng thái thích ứng an toàn và linh hoạt áp dụng cho từng vùng, từng địa phương, bảo đảm hài hòa giữa nới lỏng từng bước và an toàn dịch bệnh, trong đó đặt mục tiêu sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết.

Tuyên truyền triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3896/QĐ-UBND, ngày 21/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thường xuyên đánh giá cấp độ dịch của địa phương, đơn vị mình, đảm bảo xét nghiệm nhanh hơn tốc độ lây lan dịch bệnh, khoanh vùng hẹp nhất có thể, kết hợp với "4 tại chỗ" trong phòng, chống dịch, tạo điều kiện tối đa cho hoạt động sinh hoạt của người dân và việc phát triển kinh tế - xã hội.

Từ ngày 4/10 Nghệ An đã bắt đầu tiêm vắc xin Vero-Cell cho người dân và các doanh nghiệp. Ảnh tư liệu Thành Cường

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền việc quản lý di biến động dân cư, đặc biệt nâng cao vai trò, trách nhiệm của người dân trong việc theo dõi, giám sát công dân trở về địa phương từ các khu vực nguy cơ rất cao (cấp 4), các khu vực nguy cơ cao (cấp 3), các khu vực có dịch COVID-19 vừa hết giãn cách. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền về tiêm chủng theo đúng quy định và tiến độ, không để xảy ra tình trạng nơi thừa, nơi thiếu vắc xin. Tuyên truyền việc người dân chủ động theo dõi sức khỏe, tự đi khám sàng lọc khi có các biểu hiện: ho, sốt, đau họng, khó thở... đồng thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh; hệ thống tuyên giáo các cấp thông qua báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, bản thông báo nội bộ, thông qua mạng xã hội, loa truyền thanh cơ sở; tổ COVID cộng đồng, tổ liên gia, tổ tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19... thường xuyên cung cấp, cập nhật, chia sẻ thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình dịch bệnh để các ngành, các cấp và mọi người dân biết chủ động phòng, chống dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới; gắn với đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, xuyên tạc công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh.