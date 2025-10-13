Thời sự Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2025), chiều 13/10, đoàn cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Tham dự buổi lễ có đồng chí: Nguyễn Thị Thơm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Cùng dự có cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TL



Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định, công tác dân vận đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của sự nghiệp cách mạng. Người từng nhấn mạnh: “Dân vận khéo việc gì cũng thành công”.

Trong những năm qua, công tác dân vận tỉnh Nghệ An luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo sâu sát và cả hệ thống chính trị vào cuộc. Với những nỗ lực, đồng lòng của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân, công tác dân vận trên toàn tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo và đạt được những kết quả toàn diện.

Trong đó, phong trào thi đua Dân vận khéo gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã phát triển rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Toàn tỉnh đã xây dựng được 22.830 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” với tiêu chí rõ việc, rõ đối tượng, rõ địa chỉ.

Song song với đó, việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở đã được đẩy mạnh, đạt được những kết quả nổi bật với 462 điểm sáng dân chủ ở cơ sở được xây dựng, duy trì và nhân rộng trong giai đoạn 2021 - 2025.

Kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống công tác Dân vận, đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta.

Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân loại.

Cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TL



Đồng thời, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm nỗ lực trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, phong cách người cán bộ dân vận gần dân, sát dân, thực hiện các mục tiêu phát triển tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện khát vọng trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới như định hướng Văn kiện Đại hội XX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt ra.