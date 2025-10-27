Thời sự Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nghệ An thẩm tra chính sách bảo trợ xã hội Chiều 27/10, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp thẩm tra 2 dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh, gồm: Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội ngoài chính sách trợ giúp xã hội của Chính phủ và Dự thảo Nghị quyết phân bổ kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh cùng đại diện các sở liên quan: Y tế, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường.

Quang cảnh cuộc họp họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh do Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức. Ảnh: Minh Quân

Đảm bảo tính nhân văn, khả thi trong chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội

Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội ngoài chính sách trợ giúp xã hội của Chính phủ do Sở Y tế Nghệ An chủ trì soạn thảo, nhằm thay thế Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Mục tiêu của nghị quyết là tiếp tục hoàn thiện chính sách an sinh, hỗ trợ kịp thời cho các nhóm yếu thế trong xã hội, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Theo nội dung dự thảo, các nhóm đối tượng được hỗ trợ bao gồm: Người khuyết tật bẩm sinh có cha, mẹ là người cao tuổi; người khuyết tật tâm thần mức độ nặng, thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo, có người chăm sóc từ 70 tuổi trở lên; trẻ em được tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Vinh.

Dự thảo cũng điều chỉnh giảm độ tuổi cha mẹ chăm sóc từ 75 xuống 70 tuổi nhằm phù hợp với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và tình hình thực tiễn; đồng thời, áp dụng mức chuẩn trợ giúp xã hội mới là 500.000 đồng/tháng (tăng từ 360.000 đồng/tháng).

Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An báo cáo tóm tắt Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội ngoài chính sách trợ giúp xã hội của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Kinh phí thực hiện dự kiến hơn 1 tỷ đồng/năm, được cân đối từ ngân sách tỉnh. Theo báo cáo thẩm định của Sở Tài chính, nguồn chi này không gây áp lực lớn lên ngân sách địa phương, hoàn toàn khả thi trong điều kiện hiện nay.

Tại cuộc họp, các đại biểu HĐND tỉnh đề nghị cần tiếp tục rà soát, làm rõ phạm vi đối tượng thụ hưởng để tránh trùng lặp hoặc bỏ sót, đặc biệt là nhóm người khuyết tật và người già cô đơn chưa được hưởng chính sách hiện hành. Về thủ tục hành chính, dù dự thảo quy định thời gian giải quyết hồ sơ giảm từ 15 ngày xuống 10 ngày nhưng một số ý kiến cho rằng, trong bối cảnh dữ liệu dân cư và hệ thống thông tin đã được số hóa, thời hạn này vẫn còn dài; cần nghiên cứu rút ngắn thêm để tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Kết luận nội dung này, lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khẳng định, đây là chính sách đặc thù mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với các đối tượng yếu thế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân. Ban thống nhất với sự cần thiết ban hành nghị quyết, đồng thời, đề nghị cơ quan chủ trì tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Điều chỉnh phân bổ kinh phí thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững phù hợp mô hình chính quyền 2 cấp

Cũng trong chương trình, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra Dự thảo Nghị quyết phân bổ kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh (điều chỉnh Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 28/4/2025).

Bà Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An báo cáo tóm tắt Nghị quyết phân bổ kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Minh Quân

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường - cơ quan được UBND tỉnh giao tham mưu, việc điều chỉnh này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khi Nghệ An chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh và xã) từ ngày 1/7/2025, chấm dứt hoạt động của cấp huyện. Đồng thời, việc sáp nhập một số đơn vị hành chính và điều chỉnh địa giới dẫn đến thay đổi trong phân cấp nguồn kinh phí, cần rà soát lại để bảo đảm phù hợp với tình hình mới.

Đến thời điểm rà soát, 10 huyện, thị xã đã hoàn thành việc phân bổ kinh phí đến cấp xã theo Nghị quyết 17, còn 10 đơn vị khác chưa triển khai do vướng mắc về tổ chức hành chính và quy trình giải ngân.

Dự thảo nghị quyết lần này giữ nguyên tổng mức vốn ngân sách Trung ương giao nhưng điều chỉnh phân bổ chi tiết xuống cấp xã, dựa trên các tiêu chí, định mức quy định tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND, căn cứ tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo và nhu cầu thực tế tại từng địa phương.

Bà Lục Thị Liên - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Minh Quân

Các đại biểu thống nhất về sự cần thiết phải điều chỉnh nghị quyết nhằm bảo đảm tính hợp lý, hiệu quả và kịp thời, đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ thêm cơ sở pháp lý, nguyên tắc điều chỉnh, cơ chế chuyển giao vốn và phần vốn đối ứng của địa phương. Một số ý kiến cũng đề nghị chú trọng đến việc kiểm soát tiến độ giải ngân, công tác giám sát, thanh, quyết toán để bảo đảm minh bạch, tránh thất thoát, trùng lặp trong thực hiện các hợp phần của chương trình.

Ông Chu Đức Thái - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh kết luận các nội dung thẩm tra. Ảnh: Minh Quân

Kết luận nội dung này, lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khẳng định việc điều chỉnh là cần thiết và đúng quy định, góp phần tháo gỡ khó khăn trong triển khai chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Ban đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh sắp tới.