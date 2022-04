Băng cướp đêm gây hoang mang dư luận ở Nghệ An sa lưới

Ngày 29/4, Công an huyện Hưng Nguyên tạm giữ hình sự Đậu Văn Chiến (23 tuổi) và Phan Văn Khải (14 tuổi, cùng trú tại khối 5, thị trấn Hưng Nguyên), vì hành vi Cướp giật tài sản. Khải và Chiến là thủ phạm đã gây ra ít nhất 6 vụ cướp tài sản chỉ trong vòng 5 ngày gần đây trên địa bàn thành phố Vinh, Nam Đàn và Hưng Nguyên (từ 24 - 28/4).

Khải và Tiến tại cơ quan công an. Ảnh: Xuân Phúc

Trước đó, chỉ trong ngày 28/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện liên tiếp nhận được 3 đơn trình báo của công dân về việc bị cướp tài sản. Cụ thể, chị D.T.D (32 tuổi, trú xã Hưng Chính) cho biết khuya ngày 24/4, khi đang đi xe đạp trên Quốc lộ 46A thì bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát, cướp túi xách bên trong có điện thoại và một số giấy tờ tùy thân. Còn chị B.T.T (33 tuổi, trú huyện Nam Đàn) cho biết, khoảng 20h30 tối 25/4, khi đang điều khiển xe máy trên QL46C (thuộc xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên), thì bị hai nam thanh niên lạ mặt điều khiển xe máy áp sát, cướp giật 1 túi xách, bên trong có 6 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân.

Ngoài ra, một nạn nhân khác là chị T.T.H (xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) trình báo, khoảng 21h00 ngày 27/4, khi đang chạy xe máy trên đường Quốc lộ 1A tránh TP Vinh (đoạn qua xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên) thì bị hai nam thanh niên lạ mặt điều khiển xe máy áp sát, cướp giật 1 túi xách, bên trong có 1,4 triệu đồng và điện thoại di động.

Phương tiện gây án bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Xuân Phúc

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hưng Nguyên đã lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt thủ phạm.

Chỉ sau 1 đêm vào cuộc, sáng 29/4, Khải và Tiến bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, cả 2 đã khai nhận thực hiện các vụ cướp giật nói trên. Ngoài ra, còn khai nhận là thủ phạm của 3 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn chỉ trong vòng ít ngày qua. Khám xét chỗ ở, cảnh sát thu giữ phương tiện gây án cùng nhiều tài sản mà nhóm này cướp được nhưng chưa kịp đưa đi tiêu thụ.

Vụ án đang được Công an huyện Hưng Nguyên mở rộng điều tra. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thông báo những ai là nạn nhân của các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Hưng Nguyên và vùng lân cận, trình báo với cơ quan công an gần nhất để phối hợp điều tra.

Cũng theo Công an huyện Hưng Nguyên, đây chính là băng cướp gây hoang mang dư luận trên địa bàn và vùng lân cận thời gian qua. Nhóm này thường gây án trên các tuyến đường Quốc lộ 1A tránh Vinh, Quốc lộ 46A, 46B,46C đi qua địa bàn các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, thành phố Vinh…. Theo đó, trước khi nhận được đơn trình báo của nạn nhân, Công an huyện Hưng Nguyên cũng đã nắm được thông tin trên địa bàn và vùng lân cận liên tục xảy ra các vụ cướp giật tài sản với tính chất rất phức tạp, nguy hiểm. Băng cướp này tỏ ra manh động, liều lĩnh trong việc ra tay với người bị hại, gây hoang mang, tâm lý sợ hãi cho người tham gia giao thông cũng như dư luận bức xúc trong quần chúng nhân dân…

Công an huyện đã chỉ đạo, yêu cầu các đội nghiệp vụ phối hợp Công an 18/18 xã, thị trấn khẩn trương triển khai ngay các biện pháp phòng ngừa, tuyên truyền để người dân cảnh giác, tham gia tố giác tội phạm. Đồng thời, huy động tối đa lực lượng để tổ chức tuần tra vào ban đêm tại các đường, địa bàn trọng điểm, tổ chức xác minh, truy tìm, dựng lên các đối tượng nghi vấn... Tuy nhiên, do dấu vết hiện trường để lại của các vụ án là rất hạn chế, nhóm cướp sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng... nên quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình của lực lượng công an bước đầu gặp rất nhiều khó khăn.