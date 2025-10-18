Xe Bảng giá xe điện BYD mới nhất tháng 10/2025 Tháng 10/2025, BYD công bố bảng giá xe điện tại Việt Nam: BYD Dolphin từ 659 triệu đồng, Atto 3 từ 766–886 triệu, BYD SEALION 8 cao nhất 1 tỷ 569 triệu VNĐ.

Thương hiệu ô tô điện BYD tiếp tục mở rộng dấu ấn tại thị trường Việt Nam với danh mục sản phẩm phong phú, trải dài từ xe điện thuần (BEV) đến các mẫu hybrid công nghệ DM-i tiết kiệm nhiên liệu. Thương hiệu mang đến nhiều lựa chọn đáng chú ý cho khách hàng, từ xe cỡ nhỏ đô thị, sedan cao cấp cho tới SUV gia đình và MPV đa dụng.

BYD Atto 3

Bảng giá xe điện BYD mới nhất tháng 10/2025

Mẫu xe

Kiểu dáng

Đặc điểm

Giá niêm yết

Giá bán

BYD DOLPHIN

Hatchback

Xe điện cỡ nhỏ, thiết kế trẻ trung, phù hợp di chuyển trong đô thị

659 triệu VNĐ

552 triệu VNĐ

BYD ATTO 3

SUV

SUV điện cỡ B, thiết kế thể thao, nội thất “xoắn ốc” độc đáo

766 triệu VNĐ (tiêu chuẩn)

886 triệu VNĐ (cao cấp)

686 triệu VNĐ (tiêu chuẩn)

756 triệu VNĐ (cao cấp)

BYD SEAL

Sedan

Sedan điện cao cấp, hiệu năng mạnh, khí động học, phong cách thể thao

1.119 triệu VNĐ (tiêu chuẩn)

1.359 triệu VNĐ (cao cấp)

930 triệu VNĐ (tiêu chuẩn)

1.145 triệu VNĐ (cao cấp)

BYD ATTO 2

SUV

SUV điện, cạnh tranh VinFast VF6 Eco, nội thất tối giản, công nghệ e-platform 3.0

669 triệu VNĐ

-

BYD M6

MPV

MPV 7 chỗ, phù hợp gia đình và dịch vụ, giá hợp lý

756 triệu VNĐ

-

BYD HAN

Sedan

Sedan điện hạng sang, nội thất cao cấp, công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến

1 tỷ 489 triệu VNĐ

-

BYD SEALION 8

SUV

SUV điện cỡ D, thiết kế DRAGON FACE, mạnh mẽ, tiện nghi, an toàn

1 tỷ 569 triệu VNĐ

-

BYD SEALION 6 DM-i

SUV (PHEV)

SUV PHEV cỡ C, rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, thiết kế hiện đại

839 triệu VNĐ (tiêu chuẩn)936 triệu VNĐ (cao cấp)

-



Các mẫu xe BYD dự kiến ra mắt tại Việt Nam năm 2025

Thị trường ô tô điện Việt Nam năm 2025 sắp tới sẽ sôi động hơn bao giờ hết khi BYD – thương hiệu xe đến từ Trung Quốc chuẩn bị tung ra loạt sản phẩm chiến lược, trải dài từ sedan đến MPV. Những mẫu xe này đều ứng dụng công nghệ hybrid DM-i tiên tiến, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm phương tiện tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất vận hành mạnh mẽ.

Nổi bật trong danh sách là BYD SEAL 5 DM-i, mẫu sedan hạng C mang phong cách fastback hiện đại, thể hiện rõ tinh thần thể thao trong thiết kế. Xe sử dụng pin Blade dung lượng 18 kWh, cho phép di chuyển quãng đường thuần điện lên tới 115 km trước khi chuyển sang chế độ hybrid. Với mức giá dự kiến từ khoảng 500 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và hơn 600 triệu đồng cho bản cao cấp, SEAL 5 DM-i được kỳ vọng sẽ là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc sedan hybrid giá rẻ, cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu Nhật và Hàn đang có mặt tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, BYD M9 DM-i hứa hẹn tạo sức hút riêng trong dòng MPV hybrid cao cấp. Mẫu xe này hướng đến sự tiện nghi và sang trọng với thiết kế nội thất rộng rãi, hàng ghế thương gia, hệ thống điều hòa độc lập và khoang lái trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ thông minh. Mức giá dự kiến từ 1,9 – 2,4 tỷ đồng, BYD M9 DM-i phù hợp với nhóm khách hàng tìm kiếm xe gia đình cao cấp, xe MPV 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời mang đến trải nghiệm tương xứng với các đối thủ châu Âu ở cùng phân khúc.