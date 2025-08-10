Xe Bảng giá xe máy điện Dat Bike tháng 10/2025 mới nhất Dat Bike công bố bảng giá xe máy điện tháng 10/2025, giới thiệu thiết kế Việt, hiệu năng mạnh mẽ và các tính năng công nghệ hàng đầu.

Dat Bike – thương hiệu xe máy điện tiên phong do người Việt sáng lập đang trở thành biểu tượng của ngành phương tiện giao thông xanh trong nước.

Với tầm nhìn phát triển bền vững, Dat Bike không chỉ mang đến các sản phẩm thân thiện môi trường mà còn đầu tư mạnh vào công nghệ động cơ, giúp xe đạt hiệu suất cao và vận hành ổn định trên mọi địa hình.

Các dòng xe Dat Bike được thiết kế và sản xuất tại Việt Nam bởi đội ngũ kỹ sư trẻ đầy sáng tạo. Mỗi mẫu xe đều chú trọng vào trải nghiệm người dùng, tích hợp nhiều tính năng hiện đại như sạc nhanh, khả năng chống nước, định vị thông minh và khả năng tăng tốc ấn tượng.

Nhờ thiết kế đậm chất Việt kết hợp cùng công nghệ tiên tiến, Dat Bike nhanh chóng khẳng định vị thế trên thị trường xe điện.

Thương hiệu này đang góp phần thúc đẩy xu hướng “xanh hóa” giao thông đô thị, hướng người dùng đến lối sống tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải.

Bảng giá xe máy điện Dat Bike tháng 10/2025