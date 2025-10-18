Bảng giá xe máy điện Honda CUV e: và ICON e tháng 10/2025 mới nhất
Bảng giá xe máy điện Honda CUV e và ICON e tháng 10/2025 mới nhất: Nhiều mẫu mã hiện đại, giá cạnh tranh, ưu đãi thuê và mua hấp dẫn cho khách hàng.
Honda – thương hiệu gắn liền với người tiêu dùng Việt Nam qua hàng loạt dòng xe máy và ô tô uy tín đang tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu bằng việc mở rộng sang phân khúc xe máy điện. Hướng đến xu thế giao thông xanh và bền vững, Honda mang đến nhiều lựa chọn mới phù hợp với nhu cầu di chuyển đô thị hiện đại.
Các mẫu xe máy điện Honda được thiết kế theo phong cách trẻ trung, năng động, tích hợp công nghệ tiết kiệm năng lượng và vận hành êm ái. Đây là lựa chọn lý tưởng cho người dùng muốn tìm kiếm phương tiện di chuyển thân thiện môi trường, chi phí vận hành thấp và hiệu quả sử dụng cao. Với khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày, Honda đang góp phần định hình xu hướng sử dụng xe điện cá nhân tại Việt Nam.
Ngoài yếu tố thiết kế và hiệu suất, hãng cũng chú trọng đến dịch vụ hậu mãi và chính sách bảo hành linh hoạt, hỗ trợ trả góp với lãi suất ưu đãi, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các dòng sản phẩm mới.
Bảng giá xe máy điện Honda tháng 10/2025 (đơn vị: VNĐ)
|Mẫu xe
|Giá đề xuất
|Honda Tonly Sport
|14.000.000
|Honda Joker
|17.500.000
|Honda Mono
|17.800.000
|Honda EV-cub
|Từ 60.000.000
|Honda EV-neo
|108.000.000
|Honda Q1
|19.000.000
|Honda H1
|23.700.000
|Honda T2
|25.900.000
|Honda Prinz
|22.450.000
|Honda H12
|24.000.000
|Honda Vsun V3
|18.000.000
|Honda M8
|13.590.000
|Honda V-GO
|Đang cập nhật…
|Honda U-go
|Đang cập nhật…
Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm chi phí lăn bánh và các khoản phí đăng ký, đăng kiểm tùy từng khu vực.
Bảng giá Honda ICON e: 2025
|Tên phiên bản
|Giá niêm yết
|Khu vực I
(HN/TP HCM)
|Khu vực II
|Khu vực III
|Cao cấp
|26,9 triệu
|32,31 triệu
|29,11 triệu
|28,36 triệu
|Đặc biệt
|27,1 triệu
|32,52 triệu
|29,32 triệu
|28,57 triệu
|Thể thao
|27,3 triệu
|32,73 triệu
|29,53 triệu
|28,78 triệu
Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm chi phí lăn bánh và các khoản phí đăng ký, đăng kiểm tùy từng khu vực.
Honda CUV e: xe máy điện cao cấp chỉ cho thuê tại Việt Nam
Honda chính thức triển khai dịch vụ cho thuê xe điện CUV e tại ba thành phố lớn gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, mở rộng cơ hội trải nghiệm dòng xe ô tô điện Honda thế hệ mới cho người dùng đô thị.
Gói thuê xe CUV e lần đầu
Khách hàng mới có thể lựa chọn giữa hai hình thức:
- Thuê xe CUV e mới với kỳ hạn 6 tháng, phù hợp cho người muốn trải nghiệm trọn vẹn công nghệ vận hành điện thuần.
- Thuê xe CUV e đã qua sử dụng (xe đã chạy hơn 2.500 km hoặc trên 6 tháng), với kỳ hạn linh hoạt 3 tháng hoặc 6 tháng
|Bảng chi phí thuê xe CUV e
|Hạng mục
|Đơn giá (đồng)
|Đặt cọc
|2.000.000
|Phí thuê xe / tháng
|1.472.727
|Tổng 6 tháng thuê xe mới
|10.836.362
|Tổng 3 tháng thuê xe đã sử dụng
|6.418.181
|Tổng 6 tháng thuê xe đã sử dụng
|10.836.362