Bảng giá xe máy điện Honda CUV e: và ICON e tháng 10/2025 mới nhất

Quốc Duẩn 18/10/2025 10:11

Bảng giá xe máy điện Honda CUV e và ICON e tháng 10/2025 mới nhất: Nhiều mẫu mã hiện đại, giá cạnh tranh, ưu đãi thuê và mua hấp dẫn cho khách hàng.

Honda – thương hiệu gắn liền với người tiêu dùng Việt Nam qua hàng loạt dòng xe máy và ô tô uy tín đang tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu bằng việc mở rộng sang phân khúc xe máy điện. Hướng đến xu thế giao thông xanh và bền vững, Honda mang đến nhiều lựa chọn mới phù hợp với nhu cầu di chuyển đô thị hiện đại.

Mẫu xe Honda ICON e

Các mẫu xe máy điện Honda được thiết kế theo phong cách trẻ trung, năng động, tích hợp công nghệ tiết kiệm năng lượng và vận hành êm ái. Đây là lựa chọn lý tưởng cho người dùng muốn tìm kiếm phương tiện di chuyển thân thiện môi trường, chi phí vận hành thấp và hiệu quả sử dụng cao. Với khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày, Honda đang góp phần định hình xu hướng sử dụng xe điện cá nhân tại Việt Nam.

Ngoài yếu tố thiết kế và hiệu suất, hãng cũng chú trọng đến dịch vụ hậu mãi và chính sách bảo hành linh hoạt, hỗ trợ trả góp với lãi suất ưu đãi, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các dòng sản phẩm mới.

Bảng giá xe máy điện Honda tháng 10/2025 (đơn vị: VNĐ)

Mẫu xe
Giá đề xuất
Honda Tonly Sport
14.000.000
Honda Joker
17.500.000
Honda Mono
17.800.000
Honda EV-cub
Từ 60.000.000
Honda EV-neo
108.000.000
Honda Q1
19.000.000
Honda H1
23.700.000
Honda T2
25.900.000
Honda Prinz
22.450.000
Honda H12
24.000.000
Honda Vsun V3
18.000.000
Honda M8
13.590.000
Honda V-GO
Đang cập nhật…
Honda U-go
Đang cập nhật…

Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm chi phí lăn bánh và các khoản phí đăng ký, đăng kiểm tùy từng khu vực.

Bảng giá Honda ICON e: 2025

Tên phiên bản
Giá niêm yết
Khu vực I
(HN/TP HCM)
Khu vực II
Khu vực III
Cao cấp
26,9 triệu
32,31 triệu
29,11 triệu
28,36 triệu
Đặc biệt
27,1 triệu
32,52 triệu
29,32 triệu
28,57 triệu
Thể thao
27,3 triệu
32,73 triệu
29,53 triệu
28,78 triệu

Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm chi phí lăn bánh và các khoản phí đăng ký, đăng kiểm tùy từng khu vực.

Honda CUV e: xe máy điện cao cấp chỉ cho thuê tại Việt Nam

Honda chính thức triển khai dịch vụ cho thuê xe điện CUV e tại ba thành phố lớn gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, mở rộng cơ hội trải nghiệm dòng xe ô tô điện Honda thế hệ mới cho người dùng đô thị.

Gói thuê xe CUV e lần đầu
Khách hàng mới có thể lựa chọn giữa hai hình thức:

  • Thuê xe CUV e mới với kỳ hạn 6 tháng, phù hợp cho người muốn trải nghiệm trọn vẹn công nghệ vận hành điện thuần.
  • Thuê xe CUV e đã qua sử dụng (xe đã chạy hơn 2.500 km hoặc trên 6 tháng), với kỳ hạn linh hoạt 3 tháng hoặc 6 tháng
Bảng chi phí thuê xe CUV e
Hạng mục
Đơn giá (đồng)
Đặt cọc
2.000.000
Phí thuê xe / tháng
1.472.727
Tổng 6 tháng thuê xe mới
10.836.362
Tổng 3 tháng thuê xe đã sử dụng
6.418.181
Tổng 6 tháng thuê xe đã sử dụng
10.836.362

      Xe
      Bảng giá xe máy điện Honda CUV e: và ICON e tháng 10/2025 mới nhất

