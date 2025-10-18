Xe Bảng giá xe máy điện Honda CUV e: và ICON e tháng 10/2025 mới nhất Bảng giá xe máy điện Honda CUV e và ICON e tháng 10/2025 mới nhất: Nhiều mẫu mã hiện đại, giá cạnh tranh, ưu đãi thuê và mua hấp dẫn cho khách hàng.



Honda – thương hiệu gắn liền với người tiêu dùng Việt Nam qua hàng loạt dòng xe máy và ô tô uy tín đang tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu bằng việc mở rộng sang phân khúc xe máy điện. Hướng đến xu thế giao thông xanh và bền vững, Honda mang đến nhiều lựa chọn mới phù hợp với nhu cầu di chuyển đô thị hiện đại.

Mẫu xe Honda ICON e

Các mẫu xe máy điện Honda được thiết kế theo phong cách trẻ trung, năng động, tích hợp công nghệ tiết kiệm năng lượng và vận hành êm ái. Đây là lựa chọn lý tưởng cho người dùng muốn tìm kiếm phương tiện di chuyển thân thiện môi trường, chi phí vận hành thấp và hiệu quả sử dụng cao. Với khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày, Honda đang góp phần định hình xu hướng sử dụng xe điện cá nhân tại Việt Nam.

Ngoài yếu tố thiết kế và hiệu suất, hãng cũng chú trọng đến dịch vụ hậu mãi và chính sách bảo hành linh hoạt, hỗ trợ trả góp với lãi suất ưu đãi, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các dòng sản phẩm mới.

Bảng giá xe máy điện Honda tháng 10/2025 (đơn vị: VNĐ)

Mẫu xe

Giá đề xuất

Honda Tonly Sport

14.000.000

Honda Joker

17.500.000

Honda Mono

17.800.000

Honda EV-cub

Từ 60.000.000

Honda EV-neo

108.000.000

Honda Q1

19.000.000

Honda H1

23.700.000

Honda T2

25.900.000

Honda Prinz

22.450.000

Honda H12

24.000.000

Honda Vsun V3

18.000.000

Honda M8

13.590.000

Honda V-GO

Đang cập nhật…

Honda U-go

Đang cập nhật…



Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm chi phí lăn bánh và các khoản phí đăng ký, đăng kiểm tùy từng khu vực.

Bảng giá Honda ICON e: 2025

Tên phiên bản

Giá niêm yết

Khu vực I

(HN/TP HCM)

Khu vực II

Khu vực III

Cao cấp

26,9 triệu

32,31 triệu

29,11 triệu

28,36 triệu

Đặc biệt

27,1 triệu

32,52 triệu

29,32 triệu

28,57 triệu

Thể thao

27,3 triệu

32,73 triệu

29,53 triệu

28,78 triệu



Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm chi phí lăn bánh và các khoản phí đăng ký, đăng kiểm tùy từng khu vực.

Honda CUV e: xe máy điện cao cấp chỉ cho thuê tại Việt Nam

Honda chính thức triển khai dịch vụ cho thuê xe điện CUV e tại ba thành phố lớn gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, mở rộng cơ hội trải nghiệm dòng xe ô tô điện Honda thế hệ mới cho người dùng đô thị.

Gói thuê xe CUV e lần đầu

Khách hàng mới có thể lựa chọn giữa hai hình thức:

Thuê xe CUV e mới với kỳ hạn 6 tháng, phù hợp cho người muốn trải nghiệm trọn vẹn công nghệ vận hành điện thuần.

Thuê xe CUV e đã qua sử dụng (xe đã chạy hơn 2.500 km hoặc trên 6 tháng), với kỳ hạn linh hoạt 3 tháng hoặc 6 tháng