Xe

Bảng giá xe máy điện VinFast tháng 10/2025

Quốc Duẩn 08/10/2025 15:00

Cập nhật bảng giá xe máy điện VinFast tháng 10/2025 mới nhất: nhiều mẫu xe giá hấp dẫn, bảo hành dài hạn, ưu đãi sạc miễn phí toàn quốc.

VinFast đa dạng hóa sản phẩm xe máy điện, giá dễ tiếp cận hơn cho người dùng

Xu hướng chuyển dịch sang phương tiện giao thông xanh đang ngày càng rõ nét tại Việt Nam, mở ra cơ hội cho những dòng xe điện thân thiện môi trường.

VinFast tiếp tục dẫn đầu khi không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm, mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhóm khách hàng. Các mẫu xe máy điện VinFast không chỉ giúp tiết kiệm chi phí vận hành, giảm phát thải khí CO₂ mà còn được thiết kế tinh gọn, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong đô thị.

xe máy điện VinFast Evo 200
VinFast đa dạng hóa sản phẩm xe máy điện, giá dễ tiếp cận hơn cho người dùng

Ở phân khúc phổ thông, VinFast Evo Grand và Evo Grand Lite đang thu hút sự quan tâm của giới trẻ nhờ mức giá dễ chịu dưới 20 triệu đồng. Cả hai đều được trang bị động cơ bền bỉ, vận hành ổn định và kiểu dáng trẻ trung, phù hợp cho học sinh, sinh viên hoặc người mới đi làm.

Các dòng VinFast Motio (12 triệu đồng) và Evo Neo (17,8 triệu đồng) cũng là lựa chọn tối ưu cho những ai muốn sở hữu phương tiện di chuyển tiết kiệm, dễ sử dụng và thân thiện với môi trường.

Với khách hàng tìm kiếm trải nghiệm cao cấp hơn, VinFast giới thiệu nhóm xe trong tầm giá 20 - 30 triệu đồng gồm Evo200 Lite, Feliz Neo, Klara Neo và Feliz S. Những mẫu xe này nổi bật với thiết kế thời trang, khả năng vận hành êm ái và thời lượng pin dài, phục vụ tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Ở phân khúc cao cấp, Vento Neo và Theon S được định vị như biểu tượng của sự sang trọng và hiệu suất vượt trội, hướng đến người dùng tại các đô thị lớn.

Bảng giá xe máy điện VinFast tháng 10/2025:

Mẫu xe điện
Giá niêm yết (triệu đồng)
Giá ưu đãi (triệu đồng)
VinFast Motio
12
10,56
VinFast Evo Lite Neo
14,4
12,672
VinFast Evo Neo
17,8
15,664
VinFast Evo Grand Lite
18
15,84
VinFast Evo Grand
21
18,48
VinFast Klara Neo
28,8
25,344
VinFast Feliz Neo
22,4
19,712
VinFast Vento Neo
32
28,16
VinFast Theon S
56,9
50,072

(Giá đã bao gồm VAT, pin và bộ sạc; mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo khu vực và đại lý.)

      Xe
      Bảng giá xe máy điện VinFast tháng 10/2025

