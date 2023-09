Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 mới nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam

(Baonghean.vn) -Thắng Đắk Lắk với tỷ số đậm 5-0, U21 Sông Lam Nghệ An chính thức giành vé vào Tứ kết Giải U21 Quốc gia Thanh Niên 2023. Trận đấu ở lượt 3, bảng C giữa U21 Đắk Lắk và U21 Sông Lam Nghệ An diễn ra lúc 15h00 ngày 23/9 trên sân Vinh.