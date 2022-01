Bánh kẹo không rõ nguồn gốc bán tràn lan ở vùng cao Nghệ An

Dịp cận Tết Nguyên đán , thị trường hàng hóa, đặc biệt là bánh kẹo các loại tăng mạnh so với ngày thường. Điều đáng lo ngại, nhiều loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc, vi phạm nhãn mác... được bày bán tràn lan tại các chợ, cửa hàng, ki ốt vùng miền núi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn VSTP dịp Tết đối với người tiêu dùng, nếu như bà con mua về sử dụng.

Tại chợ Hòa Bình ở thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương cho thấy, nhiều loại bánh bẹo không rõđược các chủ hàng bày bán công khai. Các loại bánh kẹo này được đóng gói sơ sài, không có thông tin nơi sản xuất. Khi được hỏi, một số chủ cửa hàng đưa ra nhiều lý do: Bánh hạt cà do người nhà làm mang ra bán; kẹo mua cả bì to về san ra ra đóng gói bán lẻ cho khách, vì thế không có nhãn mác...