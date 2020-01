Bánh kẹo, mứt Tết '3 không' tràn ngập thị trường Nghệ An

Bánh kẹo "3 không": Không bao bì, nhãn mác, không hạn sử dụng bày bán tràn lan trên thị trường. Ảnh: Thanh Phúc

Đình Tây chợ Vinh những ngày này tấp nập kẻ bán, người mua nhất là các mặt hàng đồ khô như: kẹo bánh, mứt, các loại hạt. Những loại kẹo rực rỡ sắc màu với đủ các thứ chữ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam… được đựng trong các túi bóng trong suốt, thùng giấy hoặc trong những sọt nhựa. Những loại bánh kẹo này được bán theo cân với giá từ 30.000 - 50.000 đồng/kg, loại “cao cấp” hơn được quảng cáo là kẹo “nhập ngoại” như sô-cô-la, kẹo dẻo, kẹo ngũ cốc có giá từ 120.000 - 150.000 đồng/kg.



Nhìn qua, tất cả các loại kẹo này nhiều màu sắc bắt mắt, kiểu dáng đa dạng nhưng không có nhãn mác, nơi sản xuất thì in nhỏ xíu, mờ ở phía trong, tìm mỏi mắt cũng không thấy hạn sử dụng. Đem thắc mắc này hỏi chị V.H, chủ một ki-ốt bánh kẹo ở đình Tây chợ Vinh thì nhận được câu trả lời: “Yên tâm mà mua, toàn hàng mới nhập về, đổ sỉ nên mua cả tạ, cả tấn kẹo đóng trong bao bì to, hạn sử dụng ở ngoài bao bì to ấy. Do không mất công đóng gói, bán theo cân nên rẻ, các loại khác đắt là do phải mất phí bao bì, nhãn mác”.

Các loại kẹo này được bán theo cân với giá 30.000 - 50.000 đồng/kg. Ảnh: Thanh Phúc Không riêng gì các loại kẹo, bánh mà các loại mứt Tết như: mứt dừa, mứt bí, mứt gừng; ô mai mơ, mận, kiwi và các loại hoa quả sấy khô, các loại hạt hướng dương, hạt dẻ cười, hạt dưa… đều “3 không”, nhưng người mua sỉ, mua lẻ ở các hàng bánh kẹo này khá đông. Chị Nguyễn Vân Anh, một tiểu thương cho biết: “Bán lẻ thì ít thôi, ngày khoảng vài tạ. Chủ yếu là đổ sỉ, nhất là vùng nông thôn, miền núi. Mỗi vụ Tết, có hàng trăm đơn đặt hàng, xuất sỉ cả tấn kẹo. Mặt hàng chạy nhất là hoa quả sấy khô, các loại mứt và hạt. Thị trường ở đó rất dễ tiêu thụ mặt hàng này vì giá rẻ, hợp với túi tiền người tiêu dùng”.



Bên cạnh các mặt hàng bánh kẹo, mứt “3 không” là không ít các loại bánh kẹo nhái lại thương hiệu của các hãng nổi tiếng. Nếu chỉ quan sát bằng mắt thường rất khó để phát hiện đâu là hàng thật, đâu là hàng nhái. Tuy nhiên, nếu bóc hộp sẽ dễ dàng nhận thấy, các loại bánh nhái số lượng bánh ít hơn, trọng lượng nhẹ hơn và đương nhiên chất lượng cũng thua xa bánh thật.

Giá cả các loại bánh kẹo nhái rất rẻ (chỉ bằng 1/4 giá bánh thật) nên vẫn được nhiều người chọn mua. Bà Trịnh Thị Dịu, một tiểu thương từ huyện về lấy hàng tại một cơ sở bánh kẹo trên đường Ngô Đức Kế, thành phố Vinh thừa nhận: “Mặt hàng này rất phù hợp với thị trường nông thôn vì mức giá vừa phải, bao bì, mẫu mã đẹp không khác gì bánh thật. Tết ăn thì ít, mua đi chơi, đi biếu thì nhiều nên họ chỉ quan tâm đến mẫu mã, hợp túi tiền là được...”. Đại diện một doanh nghiệp kinh doanh bánh kẹo uy tín ở TP.Vinh cho biết: “Cận Tết là thời điểm các sản phẩm hàng giả, hàng nhái tràn lan thị trường và diễn biến phức tạp. Hầu hết các sản phẩm này đều không đáp ứng được yêu cầu về quy trình sản xuất và an toàn vệ sinh thực phẩm. Chính vì vậy, người tiêu dùng cần phải hết sức cẩn trọng trong việc mua sắm dịp Tết để đảm bảo sức khỏe cho gia đình, người thân".

Không riêng gì chợ Vinh - nơi bán sỉ các mặt hàng này mà ở các chợ lẻ khác trên địa bàn thành phố như chợ Ga, chợ Quán Lau, chợ Bến Thủy, chợ Quyết... đều bày bán các loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đặc biệt, tại khu vực nông thôn, miền núi, các loại bánh kẹo "3 không" và bánh kẹo nhái các nhãn hiệu nổi tiếng được bày bán phổ biến ở các chợ dân sinh, các cửa hàng, đại lý tạp hóa.



Cơ quan chức năng kiểm tra bánh kẹo Tết trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh Quang An Trước thực trạng tràn lan bánh kẹo nhái, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hạn sử dụng, để bảo vệ sức khỏe cho người thân và gia đình, khi chọn mua các sản phẩm bánh kẹo Tết, người tiêu dùng cần chú ý lựa chọn sản phẩm đến từ các thương hiệu nổi tiếng, uy tín trên thị trường, mua tại các điểm bán chính thống, đáng tin cậy. Không nên mua các sản phẩm trôi nổi không nhãn mác, không rõ xuất xứ. Đồng thời, phải chú ý kỹ các thông tin về nơi sản xuất, thành phần, ngày sản xuất, hạn sử dụng và cách bảo quản sản phẩm, công bố phù hợp quy định VSATTP được in trên bao bì.



Bên cạnh đó, các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại các trung tâm thương mại, chợ, đại lý bán sỉ, lẻ, tạp hóa... nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.