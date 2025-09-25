Kinh tế Bão Bualoi tiến vào Biển Đông, khả năng ảnh hưởng lớn đến đất liền Việt Nam Bão Bualoi đã mạnh lên cấp 12 và dự kiến đêm 26/9 sẽ đi vào Biển Đông, có khả năng ảnh hưởng lớn đến đất liền Việt Nam.

Sáng 25/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Bualoi đã đạt cường độ cấp 12. Dự báo đến đêm 26/9, cơn bão này sẽ tiến vào Biển Đông và chính thức trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Theo phân tích, Bualoi hiện là cơn bão số 20 hình thành trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Dù đã đạt cường độ mạnh, cấu trúc bão vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và ổn định.

Các mô hình dự báo quốc tế hiện cho thấy quỹ đạo và cường độ bão Bualoi vẫn còn phân tán. Khi hệ thống mây tổ chức chặt chẽ hơn, những nhận định về đường đi và cường độ sẽ chính xác hơn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang liên tục theo dõi để đưa ra những cập nhật mới nhất, giúp cơ quan chức năng và người dân chủ động ứng phó.

Theo đánh giá sơ bộ, bão Bualoi nhiều khả năng sẽ không đạt cường độ cực đại mạnh như bão Ragasa. Tuy vậy, khả năng tác động của nó đến đất liền Việt Nam được dự báo có thể tương đương, thậm chí ở một số thời điểm còn gây ảnh hưởng lớn hơn.