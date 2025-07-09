Thời sự Báo cáo Bộ Chính trị về điều chỉnh lương và phụ cấp, khung vị trí việc làm Bộ Nội vụ tham mưu Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị ngay trong tháng 9 về đề xuất điều chỉnh 3 nhóm phụ cấp và hoàn thiện khung vị trí việc làm, gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy.

Sáng 6/9, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các bộ ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các bộ, cơ quan ngang bộ cần khẩn trương bổ sung, điều chỉnh hệ thống thể chế để đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên từng lĩnh vực.

Bộ trưởng cũng chỉ ra sự thiếu thống nhất, chưa đồng bộ trong số liệu báo cáo của các bộ, ngành về việc thực hiện phân cấp, phân quyền dẫn đến số liệu bị lệch. Bộ Nội vụ kiến nghị Phó Thủ tướng Thường trực chủ trì một cuộc họp với tất cả các bộ để rà soát, thống nhất số liệu trước khi báo cáo Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP

Một nội dung lớn khác phải báo cáo Bộ Chính trị ngay trong tháng 9 này là việc điều chỉnh lương và các loại phụ cấp. Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh 3 nhóm phụ cấp gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đó là phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp khu vực; phụ cấp đặc thù.

Về điều chỉnh mức lương cơ sở, Bộ trưởng cho biết, tới đây cần tổng kết Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương, từ đó tính toán một chiến lược dài hơi cho cải cách tiền lương.

Một nội dung nữa cần báo cáo Bộ Chính trị là việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm. Hiện nay, hệ thống vị trí việc làm đã có nhiều thay đổi so với trước đây. Mặc dù trước đó chúng ta đã có khung vị trí việc làm, nhưng nay cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp.

Bộ Nội vụ đã gửi văn bản tới các bộ, ngành và đề nghị phối hợp rà soát, tổng hợp để sớm báo cáo Bộ Chính trị, để làm cơ sở xác định biên chế của từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan Chính phủ và chính quyền địa phương. Đây là vấn đề rất lớn và khó, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả.

Giải quyết dứt điểm chế độ cho cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các bộ ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là ở các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng. Cần tăng cường tập huấn, hướng dẫn để giúp địa phương triển khai hiệu quả phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền, tránh tình trạng lúng túng, chậm trễ.

Trong đó, phải giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc theo Nghị định 178.

Đến nay, trong tổng số hơn 106.000 trường hợp nghỉ việc theo chính sách này có gần 80.000 người đã được thanh toán chế độ. Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành và địa phương tập trung phối hợp để xử lý dứt điểm số còn lại, bảo đảm nhanh gọn, minh bạch.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý, mặc dù nhiều bộ, ngành đã quan tâm, đồng hành cùng địa phương, song vẫn còn một số bộ chưa thực sự sâu sát.

Bộ trưởng đề nghị các bộ cử một Thứ trưởng trực tiếp phụ trách, theo dõi tình hình để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng phải phát huy tính chủ động, linh hoạt, năng động hơn trong quá trình vận hành, tránh tâm lý thụ động, trông chờ vào chỉ đạo từ Trung ương.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Nội vụ đề xuất Thủ tướng chủ trì một cuộc họp để thảo luận, thống nhất 4 nội dung lớn trước khi báo cáo Bộ Chính trị đó là: Phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền sau 2 tháng triển khai; đánh giá cán bộ, công chức theo quy định Luật Cán bộ, công chức, đồng thời rà soát, phân loại và xác định tiêu chuẩn đơn vị hành chính, tiêu chuẩn đô thị; khung vị trí việc làm; điều chỉnh lương và phụ cấp đối với sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bộ trưởng cho rằng đây đều là những vấn đề trọng yếu cần báo cáo Bộ Chính trị ngay trong tháng này.