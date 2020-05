Báo chí cần tuyên truyền đậm nét hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 6/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo và Sở TT&TT tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 5/2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: P.B

Trong tháng 4/2020, vấn đề phòng, chống dịch Covid-19 được các cơ quan báo, đài quan tâm phản ánh đậm nét, từ tình hình diễn biến dịch bệnh, các biện pháp ứng phó, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chức năng về thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng dịch Covid-19. Các cơ quan báo chí cũng tích cực tuyên truyền những tấm gương sáng, nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng, sự chia sẻ giữa mùa dịch và phản bác các tin đồn thất thiệt, không có căn cứ trên mạng xã hội.

Các cơ quan báo chí cũng tuyên truyền đậm nét về chủ đề kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thông tin, đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong 4 tháng đầu năm; phản ánh các vấn đề nảy sinh trong đời sống kinh tế - xã hội diễn ra trên địa bàn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh, được dư luận quan tâm.

Đồng chí Kha Văn Tám - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về các hoạt động chính kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: P.B

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin một số hoạt động chính kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cụ thể, sẽ có 6 hoạt động chính được diễn ra, gồm: Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 17/5/2020; Hội thảo cấp Quốc gia kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 8/5/2020; Hội nghị biểu dương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào ngày 16/5/2020; Cầu truyền hình trực tiếp với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” vào ngày 19/5/2020; Triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh từ ngày 15/5/2020 đến ngày 30/5/2020; Khởi công và hoàn thiện một số công trình chào mừng 130 năm Ngày sinh của Người.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong tháng 4 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như công tác tháo gỡ khó khăn để ổn định sản xuất.

Định hướng tuyên truyền trong tháng 5/2020, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 theo chủ đề “Dấu ấn nhiệm kỳ 2015-2020”.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: P.B

Đồng thời, các cơ quan báo chí vẫn tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 để người dân chủ động nâng cao ý thức, tránh tâm lý chủ quan nhưng cũng không gây hoang mang.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền đậm nét các hoạt động 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), gắn với kết quả tổng hợp Kế hoạch số 196-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”. Tiếp tục tuyên truyên kết quả thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và những định hướng trong thời gian tới; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn năm 2015-2020; công tác chuẩn bị các kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019-2020; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trước đó, ông Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An đã quán triệt Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới./.