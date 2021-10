Báo chí góp phần giữ vững thành quả chống dịch

(Baonghean.vn) - Nhấn mạnh dịch bệnh Covid-19 hiện đang rất phức tạp trên địa bàn cả nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long mong muốn các nhà báo tiếp tục quan tâm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác phòng, chống dịch.

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 49 - KH/TU, ngày 29/6/2021 về tổ chức Giải báo chí tỉnh Nghệ An về xây dựng Đảng năm 2021 (Giải Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2021).