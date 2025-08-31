Kinh tế Bão chồng bão, rau xanh tiếp tục khan hiếm, tăng giá mạnh Bão số 5 vừa tan, bà con chưa kịp khôi phục vùng rau thì bão số 6 lại đến. Nhiều vùng sản xuất rau màu trọng điểm của Nghệ An tiếp tục ngập úng, dập nát, hư hại nặng nề. Hậu quả là tại các chợ dân sinh, rau xanh trở nên khan hiếm, giá cả leo thang so với trước bão.

Rau khan hiếm, giá leo thang tại chợ

Theo ghi nhận của phóng viên, các vùng chuyên canh rau màu trên địa bàn Nghệ An bị hư hỏng do gió bão gây ra, khiến sản lượng cung ứng cho thị trường giảm mạnh.

Quan sát tại khu vực bán rau của các chợ dân sinh trong những ngày này cho thấy, lượng rau giảm hẳn. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại các chợ trên địa bàn thành phố Vinh (cũ) như: Quán Lau, Hưng Dũng, chợ Vinh…, giá rau xanh đồng loạt tăng cao so với trước bão, đặc biệt là nhóm rau ăn lá.

Nếu như trước đây, một bó rau muống chỉ có giá 7.000 đồng thì nay đã tăng lên 15.000 đồng/bó; rau ngót từ 10.000 đồng nay lên tới 20.000 đồng/bó; rau mồng tơi từ 7.000 đồng vọt lên 15.000 đồng/bó. Thậm chí rau cải ngọt được bán với giá 40.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với trước.

Các loại củ, quả tuy ít biến động hơn nhưng cũng nhích lên đáng kể: bí xanh 18.000 – 20.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng), bí đỏ 18.000 đồng/quả nhỏ (tăng 6.000 đồng), cà rốt và khoai tây đều ở mức 25.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg so với trước bão.

Theo chị Uông Thị Mậu, chủ sạp rau, củ tại chợ đầu mối phường Thành Vinh, nguyên nhân rau tăng giá chủ yếu do nguồn cung khan hiếm và chi phí vận chuyển cao.

“Rau ăn lá hiện gần như không còn từ nguồn nội tỉnh vì vùng trồng bị ngập úng. Chúng tôi phải nhập từ các tỉnh phía Nam ra, cộng thêm giá xăng, dầu tăng nên chi phí vận chuyển đội lên, đẩy giá bán tăng theo. Dự báo tình trạng này còn kéo dài ít nhất 1 đến 1,5 tháng nữa, cho đến khi vùng trồng khôi phục, rau ngắn ngày cho thu hoạch trở lại thì giá mới hạ nhiệt”, chị Mậu cho hay.

Trong khi đó, tại các siêu thị trên địa bàn, giá cả rau xanh ít biến động hơn. Nhờ chủ động được nguồn cung từ các nhà màng, nhà lưới ở nhiều tỉnh, thành, sản lượng rau, củ ở siêu thị vẫn dồi dào, phong phú và giá bán ổn định.

Bà con tiểu thương tại các chợ cho biết, cải bắp, su su... đều nhập từ nơi khác về nên "đội" giá cao. Ảnh: Xuân Hoàng

Đối với các chợ dân sinh vùng nông thôn, nhìn chung giá bán các loại rau không cao như chợ ở các phường trên địa bàn thành phố Vinh (cũ), nhưng so với trước bão cũng tăng chóng mặt.

Tại chợ trung tâm xã Yên Thành, chợ Phủ Diễn, xã Diễn Châu và một số phiên chợ khác trong sáng 30 - 31/8, cho thấy các loại rau, củ, quả đều bán với giá cao hơn nhiều so với trước bão, cụ thể: rau xà lách từ 15.000 đồng/kg, tăng lên 25.000 đồng/kg, cà chua từ 13.000 đồng/kg, nay tăng lên 25.000 đồng/kg, cải bắp từ 7.000 đồng/kg, tăng lên 13.000 đồng/kg, hành hoa từ 14.000 đồng/kg, tăng lên 30.000 đồng/kg...

Chị Nguyễn Thị Hiên, người bán rau tại chợ trung tâm xã Yên Thành chia sẻ: “Rau nội tỉnh khan hiếm nhiều ngày qua, khiến toàn bộ các mặt hàng rau, củ, quả đều nhập từ nơi khác về, nên giá bán cao là tất yếu. So với trước bão, các loại rau, củ, quả giá tăng gấp đôi. Tuy nhiên, do lượng cung giảm nên mỗi phiên chợ, lượng rau bán ra chỉ bằng một nửa so với trước”.

Người tiêu dùng cũng không khỏi lo lắng. Bà Trần Thị Hạnh, một người dân ở xã Yên Thành bày tỏ: “Mấy ngày gần đây, giá rau tăng vùn vụt. Không còn cách nào khác là giảm số lượng rau ăn hàng ngày”.

Từ sau bão số 5 đến nay, các mặt hàng rau ngày càng khan hiếm và tăng giá cao, khiến người tiêu dùng không khỏi lo lắng. Ảnh: Xuân Hoàng

Bão chồng bão, vựa rau chưa thể khôi phục

Ông Hồ Đăng Tâm - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp tổng hợp Quỳnh Bảng (xã Quỳnh Anh) cho biết: Địa phương có 700 ha chuyên canh tác rau màu. Chúng tôi đang vận động bà con tận dụng những diện tích còn khả năng phục hồi để thu hoạch dần, đồng thời, khuyến khích trồng lại các loại rau ngắn ngày nhằm sớm có nguồn cung cho thị trường. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm rau chắc chắn còn kéo dài ít nhất vài tuần”.

Những ruộng hành lá trên địa bàn xã Quỳnh Anh chưa đến kỳ thu hoạch đã bị hư hỏng sau bão số 5. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Tâm cho biết thêm: Do xã Quỳnh Anh là "vựa rau" lớn nhất tỉnh, thông thường các thương lái đến đặt hàng, sau đó, vận chuyển đến các chợ đầu mối tiêu thụ. Nay do ảnh hưởng mưa bão, sản lượng rau tại địa phương ít, do đó, các tiểu thương phải vận chuyển rau từ nơi khác về cung ứng cho thị trường trong tỉnh. Tuy nhiên, một số thương lái vẫn ghé qua địa bàn xã Quỳnh Anh để thu mua lượng rau ít ỏi còn lại.

Có những ruộng hành lá sắp đến kỳ thu hoạch cũng bị dập nát. Đây là nguyên nhân khiến thị trường khan hiếm sau bão. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo đó, các loại rau được thương lái thu mua tại ruộng với giá cao, cụ thể: Cà chua 20.000 đồng/kg, su su 6.000 đồng/kg, bí xanh 9.500 đồng/kg, hành lá 18.000 đồng/kg, rau cải dưa 6.000 đồng/kg...

Tuy nhiên, thời điểm hiện nay tại địa phương chỉ có một số loại rau phổ thông: hành lá, bí xanh, cải dưa, rau gia vị... nhưng số lượng ít, do đợt mưa bão vừa rồi gây dập nát, hư hỏng, nay lại gặp bão số 6, nên bà con chưa thể khôi phục được.

Những đám rau cải dưa bị dập nát, thối rễ, không thể khôi phục được. Ảnh: Xuân Hoàng,

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, việc giá rau xanh tăng cao sau bão là điều khó tránh. Thời tiết cực đoan, mưa bão dồn dập làm ảnh hưởng nặng đến sản xuất rau màu. Tuy nhiên, đây chỉ là biến động ngắn hạn. Khi nước rút, bà con khôi phục sản xuất, đặc biệt là các loại rau ngắn ngày, thị trường sẽ dần bình ổn trở lại./.