Kinh tế Bảo đảm an toàn thông tin cho người dân trong quá trình hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai Hiện chiến dịch làm sạch và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai nhằm xây dựng hệ thống quản lý minh bạch, thống nhất đang được triển khai rộng rãi. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh lưu ý trong suốt quá trình thực hiện chiến dịch, các cơ quan, đơn vị phải tự bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình thu thập, xây dựng, hoàn thiện, vận hành, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai.

Người dân không nhất thiết phải photo bìa đất

Những ngày gần đây, tại một số xã, phường ở Nghệ An, người dân xôn xao trước thông tin phải photo sổ đỏ, căn cước công dân, thậm chí cả số điện thoại để nộp cho chính quyền cơ sở. Trên các nhóm mạng xã hội của cư dân, nhất là khu vực đô thị, không ít người tỏ ra lo lắng, băn khoăn về tính cần thiết cũng như sự an toàn của dữ liệu cá nhân.

Thông tin về photo bìa đất tại một nhóm cư dân chung cư tại TP. Vinh cũ. Ảnh: Q.A

Chị Phạm Thu Thủy, cư dân phường Trường Vinh chia sẻ: “Tối 18/10, tôi thấy trong nhóm Zalo của chung cư có đăng thông tin yêu cầu cư dân photo bìa đất để nộp. Tôi khá băn khoăn, không biết thực hư thế nào và liệu có bắt buộc không. Nếu là chủ trương chính thống của cơ quan chức năng thì cần có thông báo rõ ràng, chứ lan truyền qua mạng như vậy khiến nhiều người không yên tâm”.

Anh Trần Công Cường, trú tại xã Quỳnh Lưu cho biết, thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã, gia đình anh được biết chính quyền địa phương đang triển khai việc kê khai, kiểm đếm dữ liệu đất đai theo chỉ đạo của Nhà nước. Tuy nhiên, do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình hiện đang thế chấp tại ngân hàng để phục vụ hoạt động kinh doanh, nên việc photo hay nộp lại bản sao trong thời gian này không biết thực hiện ra sao.

“Gia đình tôi đang kinh doanh vận tải, đi sớm về muộn, ít thời gian ở nhà, không có điều kiện để trực tiếp mang hồ sơ lên nộp. Nếu cán bộ cần kiểm tra, hoàn toàn có thể liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai, bởi hồ sơ thế chấp của chúng tôi đều đã được lưu giữ, cập nhật tại đó”, anh Cường chia sẻ thêm.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghi Lộc. Ảnh: Nguyễn Hải

Những thắc mắc này không phải không có lý. Nhiều ý kiến cho rằng, toàn bộ sổ đỏ hiện nay đều do cơ quan Nhà nước quản lý, lưu trữ bản gốc và bản sao điện tử. Các thông tin về chủ sử dụng, diện tích, mục đích sử dụng, biến động đều đã được cập nhật trên hệ thống quản lý đất đai. Việc yêu cầu người dân tự photo rồi nộp lại cho nơi đã cấp ra nó là điều khó hiểu, vừa tốn thời gian, vừa gây hiểu lầm.

Xã Quảng Châu hiện có hơn 22.000 hồ sơ thửa đất, trong đó khoảng 8.000 thửa đang thiếu các thông tin, cần phải cập nhật. Đại diện Phòng Kinh tế xã Quảng Châu cho biết, để chiến dịch làm sạch và đồng bộ dữ liệu đất đai diễn ra đúng tiến độ, xã đã hướng dẫn người dân phối hợp thực hiện theo quy trình cụ thể. Trước ngày 9/10/2025, mỗi hộ gia đình chuẩn bị bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ hoặc sổ hồng) và bản sao căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân nếu chưa đổi, sau đó nộp cho Tổ trưởng tổ liên gia để tổng hợp (không cần công chứng). Đến ngày 9/10, các Tổ liên gia lập danh sách và nộp trực tiếp cho Trưởng xóm. Từ sau thời điểm này, Tổ công tác của UBND xã Quảng Châu sẽ tiến hành scan, nhập dữ liệu và bàn giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

Tuy nhiên, đại diện Phòng Kinh tế xã cũng nhấn mạnh, để nộp hồ sơ không nhất thiết phải photo giấy tờ; người dân có thể chụp ảnh hoặc gửi qua Zalo cho chuyên viên phụ trách, xã vẫn tiếp nhận và xử lý như hồ sơ nộp trực tiếp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con trong quá trình thực hiện. Thực tế có những hộ dân đang ở TP. HCM, Hà Nội… cũng đã nộp trực tuyến qua Zalo của cán bộ xã và được xử lý.

Người dân kê khai thông tin về đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hưng Nguyên. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại xã Thần Lĩnh, ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch UBND xã cho hay: Trong quá trình rà soát, cập nhật thông tin sử dụng đất giai đoạn từ năm 2010 đến nay, nhiều hộ dân trên địa bàn vẫn chưa thực hiện các giao dịch như vay vốn, chuyển nhượng, hoặc vẫn giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất viết tay, nên dữ liệu đất đai của họ chưa được cập nhật đầy đủ trên hệ thống quản lý. Hiện xã đang hướng dẫn các hộ này photo giấy tờ đất để cán bộ địa chính phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật vào hệ thống lưu trữ, đảm bảo thuận lợi cho công tác quản lý sau này, nhất là trong các khâu đền bù, thu thuế, cũng như phòng ngừa, chấn chỉnh tình trạng sử dụng “bìa giả”.

Đối với các trường hợp giấy chứng nhận đang thế chấp tại ngân hàng, hộ gia đình chỉ cần cung cấp căn cước công dân và thông tin về ngân hàng nơi đang vay vốn. Trên cơ sở đó, xã sẽ tổng hợp danh sách gửi Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đề nghị cung cấp bản sao giấy chứng nhận để bổ sung dữ liệu. Riêng những trường hợp vay tín chấp tại các quỹ tín dụng với số tiền dưới 100 triệu đồng, xã đề nghị người dân phối hợp trực tiếp với đơn vị tín chấp để photo, bổ sung hồ sơ.

Công tác này đang được thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp trên và hướng dẫn của Bộ Công an, nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, phục vụ quản lý đồng bộ, chính xác và minh bạch hơn.

Tạo điều kiện tối đa cho người dân

Theo các chuyên gia, mục tiêu của chiến dịch làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Việc đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai với dữ liệu dân cư sẽ giúp người dân được hưởng nhiều lợi ích thiết thực, từ việc rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm giấy tờ trùng lặp, đến tăng tính minh bạch trong quản lý.

Tuy nhiên, ở một số nơi, do điều kiện nhân lực và hạ tầng công nghệ còn hạn chế, cách triển khai ban đầu có phần lúng túng, khiến người dân chưa hiểu rõ và xuất hiện tâm lý lo ngại.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Vinh. Ảnh: Quang An

Tại Nghệ An, việc triển khai Kế hoạch 515/KH-BCA-BNN&MT và Kế hoạch 762/KH-UBND tỉnh đang được thực hiện đồng loạt ở 130 xã, phường. Mục tiêu là xây dựng cơ sở dữ liệu “đúng – đủ – sạch – sống”, phục vụ công tác quản lý đất đai hiện đại và thuận tiện hơn cho người dân. Tuy nhiên, do khối lượng công việc lớn, trong khi cán bộ cấp xã còn mỏng, hệ thống phần mềm chưa đồng bộ nên nhiều địa phương phải linh hoạt lựa chọn cách làm phù hợp với thực tế.

Ông Lê Thế Hiếu – Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu cho biết, xã hiện có hơn 12.000 hồ sơ thửa đất, đang được rà soát, phân loại và cập nhật từng bước. “Những hồ sơ đã đủ và chính xác thông tin thì chúng tôi tự xử lý trên hệ thống; chỉ với những hồ sơ còn thiếu mới vận động người dân phối hợp bổ sung. Xã không yêu cầu người dân photo đại trà giấy tờ”, ông Hiếu khẳng định. Song song đó, chính quyền cũng tăng cường tuyên truyền, họp các xóm trưởng để người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc bổ sung dữ liệu, tránh hiểu sai hoặc lo lắng không cần thiết.

Tại xã Tân Châu, ông Ngô Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND xã cho rằng, đây là chiến dịch có ý nghĩa lâu dài và cần sự phối hợp của cả hai phía. “Nhà nước có trách nhiệm quản lý dữ liệu, còn người dân cùng đồng hành, cung cấp thông tin khi cần thiết. Làm sạch dữ liệu là để phục vụ chính người dân, chứ không phải gây phiền hà. Khi dữ liệu hoàn thiện, mọi thủ tục liên quan đến đất đai sẽ nhanh gọn và chính xác hơn rất nhiều”, ông Bình chia sẻ.

Liên quan đến băn khoăn về những giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp, bị mất hoặc rách nát, ông Nguyễn Mạnh Toàn – Trưởng phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Tình huống này đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định cụ thể trong mẫu bảng kê khai. Người dân chỉ cần ghi rõ tình trạng thực tế: “Đang thế chấp tại ngân hàng...”, “bị mất” hoặc “rách nát” để tổ công tác xác nhận và tổng hợp báo cáo. Sau đó, Ban chỉ đạo cấp xã sẽ phối hợp với cơ quan chức năng, ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng có liên quan để cập nhật dữ liệu khi cần thiết. “Người dân không cần lo lắng hay chuẩn bị thêm giấy tờ phức tạp, mọi thông tin đều được ghi nhận, xử lý đúng quy trình”, ông Toàn khẳng định.

Người dân làm thủ tục tại phường Trường Vinh. Ảnh: Quang An

Cùng nội dung này, đại diện Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 8 cho biết, hiện ngành ngân hàng chưa nhận được chỉ đạo cụ thể về việc phối hợp trong chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai. Tuy nhiên, nếu có yêu cầu khai thác thông tin liên quan đến tài sản thế chấp, cơ quan chức năng cần làm việc thông qua Văn phòng Đăng ký đất đai – đơn vị trực tiếp theo dõi và xác nhận các giao dịch đảm bảo. Khi có văn bản chính thức, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo các ngân hàng thương mại phối hợp cung cấp thông tin, đảm bảo tuân thủ quy trình nghiệp vụ và quy định bảo mật dữ liệu khách hàng.

Để thực hiện hiệu quả chiến dịch, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo chiến dịch "90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai" do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh làm Trưởng ban, với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh: Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, đảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống” có ý nghĩa rất quan trọng; là nhiệm vụ then chốt để Nghệ An hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, kết nối thông tin đất đai với cơ sở dữ liệu dân cư, phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công. UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường và các ngành liên quan vào cuộc quyết liệt, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, đảm bảo không để người dân phải đi lại nhiều lần hay gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý trong suốt quá trình thực hiện chiến dịch, các cơ quan, đơn vị phải tự bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình thu thập, xây dựng, hoàn thiện, vận hành, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai.