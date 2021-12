Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Quang Đạo khẳng định: Tuy có nhiều sự thay đổi trong lực lượng, song phát huy những kết quả đạt được, bước sang năm 2022 lực lượng Cảnh sát biển có nhiều cơ hội và thách thức mới. Cảnh sát biển quyết tâm xây dựng ý chí, tình cảm, trách nhiệm đoàn kết thống nhất, xây dựng một diện mạo mới.

Đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển chỉ đạo toàn lực lượng trước hết tập trung khắc phục một số điểm còn tồn tại như: Việc dự báo tình hình trên biển từ xa, từ sớm còn nhiều hạn chế do chưa có mạng lưới cơ sở, chưa tận dụng được tai mắt của quần chúng nhân dân, ngư dân trên biển; cần kết hợp chặt chẽ hơn với các lực lượng khác trong phối hợp, kiểm tra, phân tích dự báo tình hình; quản lý chính trị tư tưởng, nội bộ của cán bộ, chiến sĩ…

Tuần tra bảo vệ chủ quyền trên biển.

Yêu cầu nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam là đảm bảo chấp pháp trên biển, quyền lợi, thách thức an ninh phi truyền thống, bảo đảm toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ tại các vùng biển do lực lượng quản lý. Do vậy, phải xây dựng quyết tâm chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.