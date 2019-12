Báo động án mạng từ rượu, bia

Những vụ việc đau lòng



Ngày hội Đại đoàn kết lẽ ra là một ngày vui, thể hiện sự gắn kết tình làng, nghĩa xóm. Tuy nhiên, với người dân xóm Xuân Lam, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn thì ngày 18/11/2019 lại là ngày buồn và trở thành nỗi ám ảnh mãi về sau. Đó là vào chiều 18/11, ông Nguyễn Văn Long (SN 1967) và anh Hoàng Văn Đức (SN 1985), cùng trú xóm Xuân Lam tham dự ăn uống nhân Ngày hội Đại đoàn kết do xóm tổ chức.

Sau khi ăn uống xong, ông Long và anh Đức cùng nhiều người khác đến nhà anh Nguyễn Văn Hải ở cùng xóm hát karaoke. Tại đây, giữa ông Long và anh Đức đã xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng ông Long uống nhiều rượu, có nhiều lời nói, hành động không thiện cảm nên anh Đức đã tát vào mặt ông Long rồi đuổi về.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, ông Long cầm một dao nhọn dài 42cm đến nhà anh Nguyễn Văn Hải rồi gọi anh Đức ra nói chuyện. Ông Long dùng con dao mang theo đâm 3 nhát vào người anh Đức, trong đó có một nhát đâm xuyên bụng. Gây án xong, ông Long bỏ trốn khỏi hiện trường, đến 3h ngày 19/11 thì bị bắt, còn anh Đức mặc dù được người dân đưa lên bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương nặng nên đã tử vong vào lúc 4h sáng 19/11.

Với hành vi Giết người, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Long không lâu sau đó.

Hiện trường cùng tang vật của một số vụ án liên quan đến bia, rượu xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong năm 2019. Ảnh tư liệu Trong một vụ án khác, hung thủ cũng đã gây án với người có quan hệ anh em họ hàng với mình sau khi sử dụng bia, rượu, chỉ vì một lời nhắc nhở để gọn xe. Theo đó, tối 25/5/2019, ông Nguyễn Văn Lợi (SN 1962, là Công an viên xóm 8, xã Cát Văn, huyện Thanh Chương) đến giúp đám cưới tại nhà ông Nguyễn Văn Thành cùng xóm. Tại đây, thấy ông Nguyễn Đức Hồng (SN 1969) dựng xe máy cản trở giao thông nên ông Lợi có ra nhắc nhở để xe gọn lại, nhưng ông Hồng không đồng ý.



Hai bên xảy ra cãi vã nhưng được người dân can ngăn nên tự giải tán. Sau khi uống rượu tại đêm vui đám cưới, đến khoảng 20h cùng ngày, ông Hồng vào khu vực nhà bếp của ông Thành lấy một con dao nhọn đi đến chỗ ông Lợi đang đứng ngoài đường và bất ngờ đâm liên tiếp 4 nhát dao vào người ông Lợi.

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng ông Lợi đã tử vong. Gây án xong, ông Nguyễn Đức Hồng vứt dao gây án bỏ lại hiện trường và trốn chạy trên khu vực đồi núi thuộc địa bàn xã Cát Văn, huyện Thanh Chương. Đến 6 giờ ngày 26/5/2019, biết không thể trốn thoát, ông Nguyễn Đức Hồng đã đến Công an xã Cát Văn đầu thú.

Mới đây, ngày 26/12/2019, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh tạm giam đối với Trương Đình Bình (SN 1978), trú tại xã Đông Sơn, huyện Đô Lương về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 16/12/2019, Trương Đình Bình sau khi đi nhậu về, tiếp tục mua thêm rượu để về nhà uống. Về tới nhà thấy vợ là chị Thái Thị H (SN 1976) cùng con trai đang chuẩn bị dọn cơm ra ăn, còn Bình thì lấy rượu ra uống. Hai mẹ con chị H ăn cơm xong, để mâm ở bàn rồi chị H đi ngủ.

Chị H bị bỏng nặng ở vùng mặt và cổ do chồng uống rượu say hắt nước sôi vào. Ảnh tư liệu Trương Duyên Uống rượu xong, Bình lấy ấm nước siêu tốc đun nước sôi để pha mì tôm ăn, nhìn thấy mâm cơm để phần ở bàn, có vỏ của đĩa ốc trên mâm. Bực tức vì vợ không trừ phần cho mình nên Bình đã dùng chiếc ghế nhựa đi lại phía giường ngủ đánh vợ; cầm đĩa vỏ ốc cùng nước mắm hất vào người chị H. Chưa dừng lại, hắn tiếp tục lấy ấm nước đang sôi hất thẳng vào mặt vợ. Sau khi bị hất nước sôi chị H bỏ chạy ra ngoài, tới Trạm Y tế xã Đông Sơn để điều trị với vết bỏng 30% cơ thể.

Tại cơ quan điều tra Trương Đình Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đối với vợ, hiện đối tượng đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, từ đầu năm 2019 đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 29 vụ án giết người, với 31 đối tượng, làm 29 người chết, 6 người bị thương, trong đó nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ, nhưng do các đối tượng đã sử dụng rượu, bia trước đó nên không làm chủ được hành vi của mình.

Giải pháp nào để phòng ngừa?



Trung tá Võ Quốc Huy - Phó Đội trưởng Đội điều tra án trật tự xã hội, phòng CSHS Công an tỉnh cho rằng, lạm dụng rượu, bia không những khiến gia tăng tai nạn giao thông, những bi kịch gia đình, mà còn khiến gia tăng các vụ án hình sự. Bởi thực tế, trong thời gian gần đây, nhiều thủ phạm sau khi sử dụng bia, rượu nổi máu côn đồ, quá khích, mất kiểm soát bản thân nên chỉ vì mâu thuẫn nhỏ dẫn đến án mạng, hậu quả lớn.

Hiện nhiều người coi khả năng uống rượu, bia là chìa khóa, thước đo trong nhiều mối giao thiệp. Ảnh internet Cũng theo Trung tá Huy, tội phạm gì còn phòng ngừa được chứ uống rượu say dẫn đến giết người thì quả rất khó. Tuy nhiên, cùng với công tác phòng ngừa xã hội, lực lượng chức năng sẽ phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền nếp sống lành mạnh, tiến bộ cho nhân dân. Bên cạnh đó, chính quyền cơ sở cần phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể, kịp thời hòa giải những mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân, không để xảy ra xung đột, đâm chém dẫn đến thương tích, chết người.