Báo Gia Lai thăm mô hình Tòa soạn hội tụ, trao đổi nghiệp vụ tại Báo Nghệ An

Dẫn đầu đoàn công tác của Báo Gia Lai có đồng chí Lương Văn Danh - Phó Tổng biên tập cùng đại diện các phòng chuyên môn. Đón tiếp đoàn về phía Báo Nghệ An có các đồng Phó Tổng Biên tập: Trần Văn Hùng, Ngô Đức Kiên cùng đại diện các phòng, ban liên quan.

Với mục đích tham quan, học hỏi mô hình Tòa soạn hội tụ của Báo Nghệ An, các đồng nghiệp đến từ Báo Gia Lai đã thông tin về hoạt động chuyên môn của tòa soạn Báo Gia Lai, bên cạnh đó với mong muốn học hỏi đưa tờ báo ngày càng phát triển mà mô hình tòa soạn hội tụ là mô hình Báo Gia Lai muốn tìm hiểu.

Giới thiệu với đoàn công tác về cơ cấu, tổ chức và cách hoạt động của Báo Nghệ An , đồng chí Trần Văn Hùng cho biết Báo Nghệ An hiện có 7 phòng chuyên môn trực thuộc, với 70 cán bộ, phóng viên, nhân viên.

Vào mỗi buổi sáng đầu ngày, tại tòa soạn Hội tụ của Báo Nghệ An đều diễn ra hoạt động giao ban, nhận xét đánh giá, đăng ký tin bài đã đăng tải và sản xuất trong ngày trên các ấn phẩm báo in và báo điện tử; định hướng sản xuất các vấn đề nóng, các chuyên đề sâu, các dòng sự kiện cần triển khai...

Đoàn công tác Báo Gia Lai tham quan phòng truyền thống của Báo Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng

Hiện nay, Báo Nghệ An có 2 loại hình chính là báo in và báo điện tử cùng kênh Youtube. Báo in gồm 2 ấn phẩm là nhật báo, tờ cuối tuần và chuyên trang miền núi - cuối tuần. Ngoài báo điện tử là ấn phẩm thứ ba, thì việc Báo Nghệ An phát triển kênh Youtube và coi kênh này lần ấn phẩm thứ tư, là nhằm cung cấp cho bạn đọc có góc nhìn đa chiều hơn nữa về mọi mặt trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác Báo Gia Lai cũng đã có nhiều câu hỏi, ý kiến trao đổi, tham khảo cách vận hành mô hình Tòa soạn hội tụ của Báo Nghệ An để dần áp dụng xây dựng Báo Gia Lai ngày càng phát triển trong thời gian tới.