Bảo hiểm nhân thọ bù đắp thiệt hại tài chính trước những rủi ro khôn lường

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Giống như nhiều người, khi tham gia bảo hiểm, anh Phùng Hồng Ngọc, 30 tuổi (xã Nghi Kim, TP. Vinh) mong muốn tiết kiệm để lo cho gia đình, đảm bảo tương lai. Trước đó, vào khoảng cuối năm 2021 và đầu năm 2023, anh N. lần lượt tham gia hai hợp đồng, sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Pru-Đầu tư linh hoạt của Prudential. Không may, tới tháng 6/2023, anh Ngọc đột ngột qua đời.

Ngay sau khi nhận được thông tin, tư vấn viên chăm sóc hợp đồng và văn phòng Tổng Đại lý Prudential Tây Vinh đã thăm hỏi, động viên, hướng dẫn gia đình hoàn tất thủ tục cần thiết để nhận quyền lợi bảo hiểm. Thực hiện đúng cam kết, ngày 4/12, Prudential ra quyết định chi trả cho gia đình anh Ngọc với tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng, gồm quyền lợi bảo hiểm và giá trị quỹ hợp đồng của hai hợp đồng nói trên.

Thực tế, hàng năm, số tiền ngành bảo hiểm nhân thọ chi trả rất lớn và đều tăng so với năm trước. Đồng thời, ngày càng cho thấy vai trò đảm bảo an toàn tài chính cho gia đình, đặc biệt ở trường hợp người trụ cột gặp rủi ro không mong muốn. Theo một báo cáo của Prudential, có tới 80% khách hàng nhận quyền lợi bảo hiểm đang trong độ tuổi lao động. Đây là nhóm đóng vai trò quan trọng từ việc kiếm tiền tới chăm lo gia đình. Quyền lợi bảo hiểm đã giúp bù đắp thiệt hại tài chính gây ra bởi rủi ro như tai nạn, hoặc bệnh hiểm nghèo…. Nhờ vậy, khách hàng và gia đình họ phần nào an tâm vượt qua khó khăn.

Tính tới tháng 6/2023, Prudential đã chi trả 5.977 tỷ đồng, chiếm khoảng 23% tổng chi trả của toàn ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, có hai khách hàng tại Cần Thơ và Long An lần lượt được chi trả 23 tỷ đồng và 9,7 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm. Đây được ghi nhận là 2 trường hợp nhận được số tiền bồi thường bảo hiểm lớn nhất tại Prudential trong năm 2023.

Bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng Giám đốc Giao dịch Bảo hiểm của Prudential cho biết: “Với phương châm khách hàng là kim chỉ nam, Prudential không ngừng hoàn thiện quy trình chi trả thông qua tự động hóa, nhằm giảm thời gian xử lý các yêu cầu của khách hàng. Đây phần nào thể hiện cam kết của Prudential là “người bạn đồng hành, người bảo vệ tin cậy nhất”, đặc biệt tại thời điểm khách hàng gặp khó khăn, biến cố”, bà Hà nhấn mạnh.

Nhờ đẩy mạnh số hóa nhằm mang tới dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, Prudential cho biết một ngày đơn vị tiếp nhận khoảng 500 yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, trong đó có tới 80% được nộp trực tuyến. Tỷ lệ yêu cầu được xử lý trong vòng 30 phút là gần 17% và gần một nửa số yêu cầu này đã được xử lý ngay trong ngày.