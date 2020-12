Bảo hiểm Xã hội Nghệ An tặng 166 thẻ BHYT tại TP. Vinh và huyện Hưng Nguyên

Lãnh đạo BHXH Nghệ An trao tặng thẻ BHYT cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Trường Tiểu học Hưng Đông, Tp.Vinh. Ảnh: Thành Chung

Ngày 29/12, BHXH Nghệ An tổ chức trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo Trường Tiểu học Hưng Đông và người dân ở xã Hưng Chính (TP.Vinh) và xã Hưng Phúc (huyện Hưng Nguyên).

Đồng chí Lê Thị Dung, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An nêu rõ: Hoạt động tặng thẻ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm chia sẻ, động viên người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Ảnh Thành Chung

Cũng trong ngày, BHXH tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao, tặng thẻ BHYT cho 120 người dân thuộc hộ có mức sống trung bình tại xã Hưng Chính (TP. Vinh) và xã Hưng Phúc (huyện Hưng Nguyên). Nguồn kinh phí để tặng thẻ BHYT được trích từ nguồn quỹ cán bộ, viên chức BHXH Nghệ An đóng góp 1 ngày lương cho Chương trình “BHYT toàn dân – Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” do BHXH Việt Nam tổ chức.