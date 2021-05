Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An nỗ lực hướng tới BHXH toàn dân

Tính đến ngày 30/4/2021, toàn tỉnh có 239.482 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng 16.696 người (tăng 7,49%) so với cùng kỳ năm 2020, tăng 3.254 người (tăng 1,38%) so với tháng 12/2020; tăng 1.104 người (tăng 0,46%) so với tháng 3/2021; Số người tham gia BHXH tự nguyện là 86.731 người, tăng 27.186 người (tăng 45,66%) so với cùng kỳ năm 2020, tăng 9.350 người (tăng 12,08%) so với tháng 12/2020 và tăng 2.378 người so với tháng 3/2021 (tăng 2,82%).

Đây là kết quả đáng ghi nhận từ sự nỗ lực của toàn ngành BHXH Nghệ An trong thời điểm rất nhiều khó khăn như hiện nay. Trong những tháng tiếp theo của năm 2021, dịch Covid-19 vẫn sẽ có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế, thu nhập của người dân cũng bị ảnh hưởng, đồng nghĩa với việc phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH sẽ gặp nhiều khó khăn.