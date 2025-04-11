Quốc tế Bão Kalmaegi tàn phá Philippines: Ít nhất 5 người chết, hàng trăm nghìn người sơ tán Sáng 4/11, bão Kalmaegi đã đổ bộ vào miền Trung Philippines, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Cơn bão gây ra tình trạng ngập lụt "chưa từng có" tại tỉnh Cebu, trước khi di chuyển về phía Biển Đông.

Nhân viên Hội Chữ thập đỏ giải cứu 1 cư dân sau trận mưa xối xả do bão Kalmaegi gây ra tại thành phố Cebu, Philippines ngày 4/11. Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin AFP và Reuters, cơn bão mang theo mưa xối xả và gió giật cực mạnh. Giới chức Philippines đang vật lộn để ứng phó với tình hình lũ lụt tàn khốc, đặc biệt là tại đảo Cebu.

Cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia Philippines xác nhận ít nhất 5 người đã thiệt mạng, bao gồm 2 trẻ em ở thành phố Cebu, 1 người lớn tuổi bị đuối nước trên tầng lầu ngôi nhà của mình ở tỉnh Leyte, và 1 người đàn ông bị cây đổ đè trúng ở Bohol.

Gần 400.000 người đã được sơ tán khẩn cấp trước khi bão đổ bộ.

Tỉnh trưởng Cebu, bà Pamela Baricuatro, mô tả tình hình là "thực sự chưa từng có". Bà nói: "Chúng tôi đã lường trước về gió, nhưng... chính nước lũ mới thực sự đẩy người dân của chúng tôi vào rủi ro. Nước lũ thật tàn khốc".

Chỉ trong 24 giờ, khu vực quanh thành phố Cebu đã hứng chịu lượng mưa 183 mm, vượt xa mức trung bình 131 mm của cả tháng.

Các video cho thấy toàn bộ thị trấn bị nhấn chìm. Xe hơi, xe tải và thậm chí cả những container vận chuyển khổng lồ đã bị dòng nước lũ bùn cuốn phăng. Hàng trăm người, vốn vẫn đang sống trong các khu lều sau trận động đất 6,9 độ vào cuối tháng 9, đã bị "cưỡng chế sơ tán" để đảm bảo an toàn.

Anh Don del Rosario, 28 tuổi, một cư dân thành phố Cebu cho biết: "Nước dâng quá nhanh. Đến 4 giờ sáng, tình hình đã không thể kiểm soát được nữa. 28 năm sống ở đây, đây là điều tồi tệ nhất chúng tôi từng trải qua".

Vào thời điểm đổ bộ rạng sáng 4/11, bão Kalmaegi có sức gió duy trì 150 km/h, giật tới 205 km/h. Tính đến 14h chiều (giờ địa phương), bão đang di chuyển về phía Tây qua chuỗi đảo Visayan với sức gió 130 km/h, giật 180 km/h.

Cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) dự báo bão sẽ đi ra Biển Đông vào ngày 5/11.

Bão Kalmaegi được dự báo sẽ đổ bộ vào các tỉnh miền Trung Việt Nam vào đêm 6/11.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng, các cơn bão đang ngày càng trở nên mạnh hơn do biến đổi khí hậu. Đại dương ấm hơn tạo điều kiện để bão nhanh chóng mạnh lên và bầu khí quyển ấm hơn giữ được nhiều độ ẩm hơn, đồng nghĩa với việc gây ra mưa lớn hơn.