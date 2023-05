Báo Malaysia mỉa mai tiền đạo U22 Việt Nam diễn trò khiến 2 cầu thủ đội nhà bị đuổi; Messi ký hợp đồng 'siêu khủng'

(Baonghean.vn) - Nghệ An vừa bàn giao đưa vào sử dụng tuyến đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền huyện Kỳ Sơn, góp phần bảo vệ an ninh biên giới, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Do bị một nhóm chặn đánh vì mâu thuẫn trên mạng, Nguyễn Phú Cường, học sinh lớp 12 lấy một thanh kim loại tự chế dài khoảng 13cm chống trả, hậu quả làm Đỗ Hoàng Anh Phúc tử vong.

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nén rãnh áp thấp nên từ ngày 11-12/5, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.