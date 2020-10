Bão Molave tăng cấp, hướng thẳng vào Biển Đông

Hướng di chuyển của bão Molave. Ảnh: NCHMF.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Molave di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25 km, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm.Đến 1h ngày 27/10, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 350 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115 đến 135 km/giờ), giật cấp 14.Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo,bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1h ngày 28/10, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên khoảng 240 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến 13 (115 đến 150 km/giờ), giật cấp 15.Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1h ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Nam Lào.

Đài Khí tượng Nhật Bản và Đài Hong Kong chung nhận định về hướng di chuyển của bão vào Biển Đông. Đài Nhật Bản ghi nhận Molave hiện sức gió tối đa 175 km/h, trong ngày hôm nay tiếp tục tăng lên 194 km/h. Còn Đài Hong Kong ghi nhận sức gió tối đa 120 km/h.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm trên tuyến đường từ ngã ba bản Buộc Mú, xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) đến Trạm Biên phòng Buộc Mú (Đồn Biên phòng Na Ngoi). Ảnh: Tường Anh.

Tối 25/10, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhận định, bão Molave di chuyển nhanh, cường độ rất mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng, gây mưa to tại các tỉnh Trung Bộ. Do vậy, các tỉnh, thành từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận được yêu cầu thường xuyên theo dõi thông tin về bão, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển, tránh trú; hướng dẫn tàu vận tải, tàu vãng lai neo đậu tại các cảng; triển khai chằng chống, gia cố nhà cửa, trụ sở, trường học, bệnh viện, kho tàng, các công trình công cộng, đặc biệt đối với các công trình cột, tháp cao, khu công nghiệp; tổ chức cắt tỉa cành cây tại các khu đô thị.Các địa phương cần chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu để chủ động đối phó với mưa, lũ lớn, ngập lụt, chia cắt kéo dài; sẵn sàng phương án sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.Sáng nay 26/10, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Saudel đã thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến 20-50 mm.Như vậy, chỉ riêng trong tháng 10 năm nay có 4 cơn bão, một áp thấp nhiệt đới, nhiều nhất trong chuỗi số liệu ngành khí tượng Việt Nam ghi nhận, bằng tháng 10/1993. Tất cả đều phát triển từ những xoáy thấp trong dải hội tụ nhiệt đới nối từ vịnh Bengal, qua miền Trung, tới vùng biển Philippines.

Từ ngày 6 đến ngày 25/10, thống kê của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ đã làm 130 người chết, tăng 7 người so với hôm qua; 18 người mất tích, bao gồm 12 người bị sạt lở đất vùi lấp ở thủy điện Rào Trăng 3.