Báo Nghệ An chúc mừng BĐBP tỉnh nhân ngày truyền thống

Ngày 2/3, đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Nghệ An và các đồng chí đại diện Đảng ủy, Ban Biên tập, Chi đoàn thanh niên Báo Nghệ An đã chúc mừng cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh Nghệ An nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống lực lượng BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2021), 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2021).

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Nghệ An và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng CBCS Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Hải Thượng Thay mặt Ban Biên tập Báo Nghệ An, đồng chí Trần Văn Hùng chúc các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh dồi dào sức khỏe, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép: quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia, phòng, chống đại dịch Covid - 19. Đồng thời, mong muốn 2 cơ quan tiếp tục phối hợp thực hiện các hoạt động nhằm tăng hiệu quả tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các hoạt động bảo vệ giữ yên biên giới của lực lượng BĐBP. Báo Nghệ An chúc mừng ngày truyền thống lực lượng BĐBP. Ảnh: Hải Thượng Thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An, đồng chí Đại tá Hồ Hữu Thắng - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An dành cho lực lượng BĐBP. Đồng chí mong muốn thời gian tới Báo Nghệ An sẽ có nhiều tác phẩm tuyên truyền sâu sắc các nội dung, hoạt động của lực lượng BĐBP hơn nữa, giúp lan tỏa những việc làm, hình ảnh tốt đẹp của người chiến sỹ quân hàm xanh trên quê hương Bác Hồ.



Chi đoàn Báo Nghệ An chúc mừng Đoàn Thanh niên phòng Chính trị BĐBP tỉnh. Ảnh: Hải Thượng Đặc biệt là các hoạt động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng để giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, phòng, chống dịch Covid - 19; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng biên giới.



Dịp này, Chi đoàn Báo Nghệ An cũng tặng hoa, chúc mừng Chi đoàn Thanh niên Phòng Chính trị BĐBP tỉnh nhân kỷ niệm ngày thành lập.