Dự lễ có các đồng chí: Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập; cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Nghệ An.

Trước Lễ báo công với Bác Hồ, lãnh đạo Đảng ủy, Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Nghệ An đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng truyền thống của cơ quan.

Thành lập năm 1961, với vị trí một cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Nghệ An, Báo Nghệ An đóng vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An.

60 năm qua dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, Đảng ủy, Ban Biên tập qua các thời kỳ, Báo Nghệ An đã nỗ lực, đoàn kết nối tiếp nhau viết nên trang sử truyền thống vẻ vang của tờ báo Đảng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Báo Nghệ An luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng. Cơ quan ngày càng đổi thay trên nhiều mặt; đời sống cán bộ, phóng viên, nhân viên luôn được quan tâm; thành tích nối tiếp thành tích với nhiều Bằng khen của các ban, bộ, ngành trao tặng, xứng đáng với danh hiệu đơn vị Anh hùng lao động của thời kỳ đổi mới.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ban Biên tập, cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Nghệ An dâng hoa báo công với Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh.

Thành kính dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng trường mang tên người tại TP. Vinh, lãnh đạo Đảng ủy, Ban Biên tập và tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Nghệ An bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Ngư­ời - lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Chào mừng 60 năm ngày thành lập Báo Nghệ An, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà báo cách mạng vĩ đại và là người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam, lãnh đạo Đảng ủy, Ban Biên tập, cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Nghệ An nguyện hứa sẽ giữ vững và tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích cao quý đã đạt được.

Trong thời gian tới, Báo Nghệ An tiếp tục duy trì và đổi mới hơn nữa nhằm nâng cao chất lượng trên các ấn phẩm, xây dựng các chuyên trang, chuyên đề có chất lượng, tiếp tục đổi mới toàn diện Báo Nghệ An điện tử để phù hợp với xu thế phát triển thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay; đặc biệt quan tâm xây dựng các giải pháp để đáp ứng lộ trình tự chủ; phấn đấu xây dựng Báo Nghệ An thành tòa soạn kiểu mẫu, là thương hiệu trong lòng bạn đọc.

Kính báo với Bác, mong Bác tiếp tục dõi theo từng bước phát triển mới của Báo Nghệ An, tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên tòa soạn nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Ng­ười.