Báo Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử cách mạng

Từ ngày 14-18/5, đoàn công tác do các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An dẫn đầu đến làm việc tại các đơn vị: Báo Phú Thọ, Báo Hà Giang và Báo Tuyên Quang.

Đoàn công tác dâng hương tại đền Hùng. Ảnh: Thành Cường Đây là hoạt động trong chương trình tìm hiểu, học tập mô hình của các báo đảng địa phương trong toàn quốc do Báo Nghệ An tổ chức.

Tại tỉnh Phú Thọ, trước khi làm việc với Báo Phú Thọ, đoàn công tác đã đến dâng hương, tưởng niệm các Vua Hùng tại Di tích Quốc gia đặc biệt đền Hùng. Đoàn công tác làm việc tại Báo Phú Thọ. Ảnh: Thành Cường Đây là di tích lịch sử văn hóa đặc biệt quan trọng của quốc gia, được xây dựng trên núi Hùng (còn gọi là núi Nghĩa Lĩnh, núi Cả) - thuộc đất Phong Châu - vốn là Kinh đô cổ của Nhà nước Văn Lang trước đây. Toàn bộ Khu di tích có 4 đền, 1 chùa và 1 lăng hài hòa trong khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, linh thiêng - nơi hội tụ văn hóa tâm linh của dân tộc.

Tổng Biên tập Báo Nghệ An tặng quà Ban Biên tập Báo Phú Thọ. Ảnh: Thành Cường. Tại tỉnh Hà Giang, đoàn công tác cũng đã đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Ngã 3 Thanh Thủy - huyện Vị Xuyên. Nơi đây được gọi là ngã ba cửa tử - nơi hứng chịu các đợt pháo kích liên tục của giặc ngăn bộ đội ta chuyển quân lên trận địa trong thời điểm 1984 - 1985 khi diễn ra cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược tại mặt trận Hà Giang. Đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên. Ảnh: Thành Cường

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên. Trước năm 2015, đây là Đài hương tưởng niệm 468 - nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trên các cao điểm ở mặt trận Vị Xuyên.

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Vị Xuyên. Ảnh: Thành Cường. Đền thờ được xây dựng trên diện tích hơn 1.100m2, thuộc thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Đền bao gồm nhà tưởng niệm, đường dẫn lên nhà bia "Quyết tử vì Tổ quốc quyết sinh", nhà sắp lễ… và các công trình phụ trợ. Hàng năm, tại đền thờ đều tổ chức ngày giỗ trận 12/7 để tưởng niệm, tri ân sự hy sinh anh dũng của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ trong chiến tranh Biên giới bảo vệ Tổ quốc tại mặt trận Vị Xuyên. Trong số này, vẫn còn hơn 2000 người đang nằm lại trong các hang đá, khe sâu, chưa được tìm thấy và quy tập.