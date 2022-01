Báo Nghệ An đạt giải C Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm Vàng lần thứ VI)

Tới dự có các đồng chí: Nông Đức Mạnh - Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng; Trần Quốc Vượng - Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng; Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính Trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Giải Búa liềm Vàng; Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tô Huy Rứa - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân - nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan báo chí và các tác giả đạt giải.



Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ trao giải.

Giải Búa liềm vàng lần thứ VI-2021 được phát động từ ngày 13/1/2021, đến thời điểm kết thúc nhận bài dự thi, Cơ quan thường trực Giải thưởng (Tạp chí Xây dựng Đảng) đã nhận được 2.081 tác phẩm (tăng 21,6%) so với năm 2020. Trong đó, có 843 tác phẩm báo in, 449 tác phẩm báo điện tử, 511 tác phẩm truyền hình, 221 tác phẩm phát thanh, 57 tác phẩm ảnh báo chí.



Các tác phẩm dự giải năm nay phong phú về chủ đề, thể loại và phủ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhìn chung, các tác phẩm viết về Đảng và công tác xây dựng Đảng trên tất cả các loại hình báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói… đều bám sát các sự kiện nóng, nổi bật của đất nước, của ngành và địa phương.

Nét mới năm nay là có nhiều tác phẩm chất lượng về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn như đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đánh giá các mô hình thí điểm tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, vai trò của Đảng lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, phòng, chống dịch bệnh…

Đại diện nhóm tác giả Báo Nghệ An nhận giải C.

Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn ra 110 tác phẩm gồm các thể loại đưa vào chấm chung khảo. Qua đó, lựa chọn 67 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải gồm 6 giải A, 12 giải B, 16 giải C, 30 giải Khuyến khích và 10 giải chuyên đề. Trong đó, tác phẩm “Đảng mạnh do chi bộ tốt” (4 kỳ) của nhóm tác giả Báo Nghệ An (Ngô Đức Chuyên, Chu Thị Khánh Ly, Nguyễn Hoài Thu, Nguyễn Thành Duy) giành giải C.



Dịp này, Ban chỉ đạo và Ban tổ chức giải cũng khen thưởng 3 cơ quan báo chí có sản phẩm truyền thông sáng tạo về xây dựng Đảng và 15 đơn vị là Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức cấp ủy và cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, tuyên truyền, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng. Đồng thời, tôn vinh 3 nhân vật tiêu biểu trong các tác phẩm báo chí đạt giải.

Nhóm tác giả đạt giải A.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021 là một sự kiện lớn chào mừng Ngày thành lập Đảng với nhiều tác phẩm hay viết về Đảng và công tác xây dựng Đảng. Các cơ quan thông tấn báo chí đã tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, chất lượng tác phẩm ngày càng nâng cao, đa dạng về thể loại, phong phú về chủ đề, đề cập đến các vấn đề khó, mới đang đặt ra thể hiện trí tuệ, tâm huyết của các nhà báo cách mạng với Đảng. Qua đó cho thấy sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của ý Đảng, lòng dân trong công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng đất nước; đồng thời góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Báo Nghệ An và nhóm tác giả đạt giải C chụp ảnh lưu niệm cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An Trần Văn Hùng và nhóm tác giả đạt Giải C tại Lễ trao giải.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận sự đóng góp của các cơ quan thông tấn báo chí, các nhà báo với công tác xây dựng Đảng và nỗ lực của ban chỉ đạo đóng góp cho sự thành công của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đóng góp cho sự thành công của công tác chỉnh đốn xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có vai trò hết sức quan trọng của báo chí. Vì vậy, mong muốn người làm báo cách mạng sẽ phát huy tinh thần, trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh của đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Mỗi tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng ngoài tuyên truyền còn động viên khuyến khích cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.