Báo Nghệ An đạt giải Nhất cuộc thi ảnh Thời sự - Nghệ thuật về chủ đề nông dân

Sáng 23/5, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và Hội Nhà báo Nghệ An tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi ảnh Thời sự - Nghệ thuật với chủ đề “Nông dân Nghệ An làm theo lời Bác dặn”.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Khôi – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Minh Ngọc – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An; Hồ Thị Châu Loan - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; cùng đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Về phía Hội Nông dân tỉnh có đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch, lãnh đạo các ban của Hội Nông dân tỉnh và đại diện lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thành, thị. Quang cảnh Lễ tổng kết, trao giải. Ảnh: Thanh Lê Để ghi nhận, động viên những thành quả lao động, những đóng góp xứng đáng của giai cấp nông dân; khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể nòng cốt của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, năm 2021, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và Hội Nhà báo Nghệ An phối hợp tổ chức Cuộc thi ảnh Thời sự - Nghệ thuật với chủ đề “Nông dân Nghệ An làm theo lời Bác dặn".

Theo đánh giá của Ban Tổ chức cuộc thi, nhìn chung, mặc dù phát động và triển khai trong bối cảnh cả tỉnh thực hiện nghiêm việc giãn cách, cách ly phòng, chống dịch Covid-19, nhưng cuộc thi đã nhận được sự tham gia của 73 tác giả với 343 tác phẩm dự thi; trong đó, có 7 phóng sự, 53 chùm ảnh, 283 ảnh đơn.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê Bên cạnh những tác phẩm phản ánh được những khoảnh khắc quý giá, giàu tính thời sự báo chí và chất nghệ thuật của những nghệ sỹ nhiếp ảnh, phóng viên báo chí, còn có một số lượng không nhỏ tác phẩm dự thi của cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh – những tác giả không chuyên, nhưng sản phẩm của họ gửi đến cuộc thi đã thể hiện sự tâm huyết với phong trào nông dân mà họ là chủ thể, với những khuôn hình dung dị, mộc mạc, khắc họa hình ảnh người nông dân một nắng, hai sương trên đồng ruộng, gắn bó với công việc nhà nông, với phong trào thi đua của hội. Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê Nhìn chung, các tác phẩm bám sát điều lệ giải, phản ánh phong phú và toàn diện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phong trào “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; những công trình, thành quả xây dựng do các cấp hội phát động, chỉ đạo, hướng dẫn hội viên, nông dân thực hiện.



Một số tác phẩm đã phản ánh được các mô hình mới, ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến, hợp tác, liên kết sản xuất; mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; những khoảnh khắc độc đáo trong cuộc sống, trong lao động, trong sinh hoạt thường ngày cũng được các tác giả quan tâm phản ánh.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Thị Hải phát biểu tại Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi ảnh Thời sự - Nghệ thuật “Nông dân Nghệ An làm theo lời Bác dặn”. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời, trong các tác phẩm có sự hiện diện đồng hành của cấp ủy, chính quyền và Hội Nông dân các cấp trong triển khai các mô hình, hoạt động.

Qua các vòng sơ loại, chấm thi, Ban Giám khảo đã chọn ra 40 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo. Trong đó, có một số tác giả có nhiều tác phẩm xuất sắc như: Chu Trọng Tuấn (TP.Vinh); Hồ Văn Các (Yên Thành); Nguyễn Duy Sơn (TP. Vinh); Hà Nguyên Sơn (Báo Nghệ An); Trần Cảnh Yên (Diễn Châu)…

Trao giải Nhất cho tác giả Hà Nguyên Sơn (Báo Nghệ An). Ảnh: Thanh Lê Một số phóng sự, chùm ảnh thể hiện sự đầu tư công phu của tác giả, mong muốn chuyển tải đến người xem những câu chuyện sinh động bằng hình ảnh về hoạt động lao động, sản xuất của nhà nông như: Phóng sự ảnh “Trốn nắng” của tác giả Thái Duy Hồng (Yên Thành); Ngày mùa trên cung ruộng bậc thang” của tác giả Đào Thọ (Kỳ Sơn); “Dẫn nước về bản” của tác giả Võ Đình Tuân (Tương Dương); “Dung dị làng nồi xứ Lường” của tác giả Nguyễn Đạo (Đô Lương).



Một số tác phẩm toát lên bức tranh đẹp về nông thôn như: “Bờ rào xanh nông thôn mới” của tác giả Nguyễn Thế Thắng (Hội Làm vườn tỉnh), “Vườn chuẩn nông thôn mới ở Nghĩa Đàn” của tác giả Hà Nguyên Sơn (Báo Nghệ An),…

Chùm ảnh "Cây mắc ca ở miền Tây Nghệ An" của tác giả Hà Nguyên Sơn (Báo Nghệ An) đạt giải Nhất. Một số đề tài mới về thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của tỉnh, của ngành Nông nghiệp, thực hiện chủ trương ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất... cũng được các tác giả trăn trở, thể hiện một cách sinh động và hiệu quả, như tác phẩm “Cây mắc ca ở miền Tây Nghệ An” của tác giả Hà Nguyên Sơn (Báo Nghệ An); “Nuôi tằm thông minh” của tác giả Trần Cảnh Yên (Diễn Châu), “Nông dân thu hoạch lúa vụ hè thu trong thời điểm dịch Covid-19” của tác giả Lê Hào (Quỳnh Lưu).



Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An – đồng chí Nguyễn Thị Hải đánh giá: Các tác giả đã mang đến cho cuộc thi những hình ảnh có chất lượng, phản ánh được những nét nổi bật trong phong trào nông dân tỉnh nhà; thể hiện sự tâm huyết với phong trào nông dân.

Trao giải Nhì cho các tác giả. Ảnh: Thanh Lê Các tác phẩm dự thi là một kho tư liệu quý bằng hình ảnh, thể hiện hành động, việc làm của tổ chức hội và giai cấp nông dân tỉnh nhà. Giá trị to lớn nhất mà cuộc thi mang lại là đã cho thấy sự quan tâm của các phóng viên báo chí, nghệ sỹ nhiếp ảnh đối với cuộc thi, mà lớn hơn là đối với hoạt động hội và phong trào nông dân.

Trao giải Ba cho các tác giả. Ảnh: Thanh Lê

“Có thể nói, cuộc thi là nhịp cầu để nhiều phóng viên báo chí, nghệ sỹ nhiếp ảnh biết đến, thâm nhập sâu hơn, tìm hiểu kỹ hơn hoạt động của Hội Nông dân các cấp; hiểu rõ hơn về những chuyển biến trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh nhà.

Trao giải Khuyến khích cho các tác giả. Ảnh: Thanh Lê

Từ những nhóm nội dung, hình ảnh mà các tác giả mang đến cho cuộc thi, giúp Hội Nông dân khái quát cụ thể hơn, sắc nét hơn muôn mặt đời sống người nông dân khắp mọi miền trong tỉnh, qua đó, chúng ta thấy rõ hơn sự lao động, sáng tạo của bà con nông dân, rõ xu hướng phát triển của nền nông nghiệp, nông thôn hiện nay” – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Thị Hải chia sẻ.