Thời sự Báo Nghệ An đoạt 2 giải Diên Hồng lần thứ ba - 2025 Tối 5/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, diễn ra Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ ba - 2025.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An và nhóm tác giả dự Lễ trao giải tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội. Ảnh: Nhật Lệ

Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) là giải thưởng hàng năm trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc về Quốc hội, Hội đồng nhân dân do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức.

Giải Diên Hồng năm nay đã nhận được 4.079 tác phẩm dự thi của 163 cơ quan báo chí sau hơn 11 tháng phát động. Trên cơ sở đề xuất của các Tiểu ban, Hội đồng Sơ khảo đã tổ chức họp để xem xét, thống nhất, lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc vào vòng chung khảo.

Tác giả Ngô Đức Chuyên bên tác phẩm “Để đại biểu dân cử thực sự đại diện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân” tại Gian triển lãm về Giải Diên Hồng. Ảnh: Nhật Lệ

Lãnh đạo Báo Nghệ An cùng nhóm tác giả tham quan chuyên đề của Báo Nghệ An được trưng bày tại triển lãm Khoảnh khắc Diên Hồng. Ảnh: Đức Dũng

Qua vòng sơ khảo, 105 tác phẩm được lựa chọn vào chấm vòng chung khảo, gồm các loại hình sau: Báo in có 22 tác phẩm; báo điện tử có 25 tác phẩm; tạp chí có 15 tác phẩm; phát thanh có 13 tác phẩm; truyền hình có 22 tác phẩm; ảnh có 8 tác phẩm.

Các tác phẩm bảo đảm cân đối về vùng miền, đa dạng về đề tài (lập pháp, giám sát tối cao, thực tiễn cuộc sống, đổi mới thể chế…) và có chất lượng cao về nội dung, thông điệp cũng như hình thức thể hiện.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An và nhóm tác giả dự Lễ trao giải Diên Hồng lần thứ ba - 2025. Ảnh: Nhật Lệ

Hội đồng chấm chung khảo đã chọn được 83 tác phẩm xuất sắc nhất để đề xuất Ban Tổ chức trao Giải với 8 giải A, 15 giải B, 20 giải C và 40 giải khuyến khích.

Tại Giải Diên Hồng lần thứ Ba, Báo Nghệ An có chuyên đề 4 kỳ: “Nghị quyết đặc thù: “Khắc phục tình trạng “chiếc áo cơ chế” chật hẹp” của nhóm tác giả: Ngô Đức Chuyên, Nguyễn Thành Duy, Nguyễn Mai Hoa, loại hình báo in đoạt giải C và chuyên đề 5 kỳ: “Để đại biểu dân cử thực sự đại diện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân” của nhóm tác giả: Ngô Đức Chuyên, Nguyễn Thành Duy, Nguyễn Mai Hoa, Nguyễn Hữu Quân, Phan Trung Tú loại hình báo điện tử đoạt giải Khuyến khích.

Trước đó, tại Giải Diên Hồng lần thứ hai - năm 2024, Báo Nghệ An vinh dự có 2 tác phẩm được trao giải: Chuyên đề 4 kỳ “Đổi mới hoạt động cơ quan dân cử vì mục tiêu kiến tạo phát triển” của các tác giả Ngô Đức Chuyên, Nguyễn Thành Duy, Nguyễn Thị Mai Hoa, được trao giải B, loại hình báo in; Phóng sự 5 kỳ “Một thập niên bỏ nội trú trong trường THPT vùng cao: Đã đến lúc phải thay đổi!” của các tác giả Ngô Nhật Lân và Đào Tuấn được trao giải Khuyến khích, loại hình báo điện tử.

Tại Giải Diên Hồng lần thứ nhất - 2023, Báo Nghệ An đoạt giải B, loại hình báo in với chuyên đề 5 kỳ: Xứng đáng là người đại biểu dân cử” của nhóm tác giả: Ngô Đức Chuyên, Nguyễn Thành Duy, Nguyễn Mai Hoa, Hoàng Thị Hoa.