Xã hội Báo Nghệ An đoạt giải B và giải Tập thể xuất sắc Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới 2024 Sáng 18/12, tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới năm 2024.

Báo Nghệ An vinh dự có một tác phẩm đoạt giải B và là 1 trong 3 đơn vị được Ban tổ chức trao giải Tập thể xuất sắc.

Tham dự lễ trao giải có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Phan Xuân Thuỷ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Lam - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Kim Thuý – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Bà Caroline Nyamayemombe - Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam. Ảnh: Gia Huy

Tham dự sự kiện còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo của Vụ Báo chí- Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Cục Báo chí, Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông; Vụ Bình đẳng giới (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội); Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an); Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; đại điện các đại sứ quán: Đại sứ Hoa Kỳ, Đại sứ New Zealand và đại diện các đại sứ quán (Anh, Canada, Úc, Hà Lan, Đức); hơn 50 các nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình của Trung ương và các địa phương.

Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới năm 2024 được tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Gia Huy

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh: Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới năm 2024 lần đầu tiên được tổ chức nhằm hưởng ứng Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới; kỷ niệm 30 năm Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh và 10 năm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Đồng thời, đây cũng là một trong những hoạt động trong khuôn khổ đối tác chiến lược của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và UN Women nhằm thúc đẩy môi trường thuận lợi cho hoạt động bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Gia Huy

Kể từ ngày chính thức phát động 01/11/2024, Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới đã tạo ra được hiệu ứng lan toả tới các cơ quan báo chí, truyền thông trên toàn quốc và nhận được gần 370 tác phẩm dự thi đa dạng dưới các hình thức khác nhau từ báo in, báo điện tử đến các tác phẩm phát thanh, truyền hình xoay quanh ba chủ đề trọng tâm: Thúc đẩy phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, thúc đẩy bình đẳng giới trong chuyển đổi số và thúc đẩy bình đẳng giới trong phát triển kinh tế.

Trong đó, báo điện tử và báo in chiếm số lượng cao nhất với 259 tác phẩm, tiếp đến là thể loại truyền hình với 70 tác phẩm và phát thanh với 32 tác phẩm, với hơn 60% bài dự thi tập trung vào chủ đề phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Bà Caroline Nyamayemombe - Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam đánh giá cao chất lượng các tác phẩm báo chí tham gia Giải Báo chí Bình đẳng giới năm 2024. Ảnh: Khánh Ly

Mỗi tác phẩm đều mang tới những thông điệp ý nghĩa về bình đẳng giới, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), đồng thời, cũng là lời khẳng định sâu sắc vai trò của báo chí, truyền thông trong xây dựng một xã hội công bằng, tiến bộ, một môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Ban tổ chức trao giải A cho các tác phẩm đạt giải. Ảnh: Gia Huy

Tại Lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao giải cho 24 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất của các tác giả/nhóm tác giả thuộc 04 thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

Trong đó có 4 giải A được trao cho các tác phẩm: “Ký ức Ia mơ - đường ra “trạm đẻ” đã gần" của tác giả Nguyễn Thị Diệu Hiền- Báo Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh thuộc thể loại báo in; “Thúc đẩy bình đẳng giới bền vững” của tác giả Nguyễn Việt Đức - Ban biên tập Tin trong nước (Thông tấn xã Việt Nam) thuộc thể loại điện tử; “Nhức nhối nạn tảo hôn vùng cao: Hủ tục hay nhờn luật pháp” của tác giả Lê Thị Hằng - Ban Thời sự (VOV) thuộc thể loại phát thanh và tác phẩm “Bà tôi, mẹ tôi, chị em tôi” của tác giả Chu Dương Thuỳ Anh - Trung tâm Phim tài liệu (Đài truyền hình Việt Nam) thuộc thể loại truyền hình.

Nhà báo Chu Thị Khánh Ly - Báo Nghệ An nhận giải B - Giải Báo chí toàn quốc bình đẳng giới năm 2024. Ảnh: Gia Huy

Có 4 tác phẩm vinh dự được trao giải B gồm: Chuyên đề “Phát triển đảng viên nữ đồng bào dân tộc thiểu số: Bắt đầu từ thôn bản” của tác giả Chu Thị Khánh Ly- Báo Nghệ An (thể loại báo điện tử); tác phẩm “Trẻ em không phải cô dâu” của tác giả Biện Thị Luận- Báo Hà Giang (thể loại báo in); tác phẩm “Vượt rào” của tác giả Khương Thị Nguyệt- Đài Phát thanh - truyền hình Sơn La (thể loại phát thanh) và tác phẩm “Phụ nữ hòa bình và an ninh” của nhóm tác giả thuộc Phòng Truyền hình Đối ngoại, Trung tâm PT-TH Quân đội ( thể loại truyền hình).

Ban tổ chức trao giải cho các tác phẩm đoạt giải B thuộc 4 các thể loại truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử. Ảnh: Gia Huy

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao 8 giải Khuyến khích; 8 giải C cho các tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả thuộc 4 loại hình báo chí truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử.

Có 3 cơ quan báo chí được trao giải Tập thể xuất sắc là Báo Nghệ An, Báo Phụ nữ Việt Nam và Báo phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Gia Huy

Ngoài 1 tác phẩm đoạt giải B thể loại báo điện tử, Báo Nghệ An còn là 1 trong 3 cơ quan báo chí, truyền thông được Ban tổ chức trao giải Tập thể xuất sắc vì có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự giải.