Báo Nghệ An đoạt giải Ba Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tối 14/1, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Lễ trao giải thưởng Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023.

Tham dự lễ trao giải có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Lê Ngọc Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Các đại biểu dự lễ trao giải. Ảnh: PV

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo các tổng cục, cục, vụ của các bộ cùng đại diện các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương; các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm được vinh danh tại liên hoan phim.

Đại diện nhóm tác giả Báo Nghệ An nhận giải Ba. Ảnh: PV

Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức 2 năm một lần, từ năm 1997, với mục đích phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức và văn hóa chấp hành giao thông của mọi người, hướng đến một xã hội văn minh và an toàn.

Năm 2023, liên hoan phim với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông". Sau thời gian phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 300 tác phẩm dự thi ở 2 thể loại: Phim phóng sự và phim ngắn/Clip. Qua đó, Ban tổ chức đã chọn và trao giải thưởng cho 22 tác phẩm của các tập thể và cá nhân.

Phim phóng sự có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích; phim ngắn/Clip có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích; Ban Tổ chức cũng đã trao giải phim yêu thích được khán giả bình chọn cho 5 tác phẩm.

Báo Nghệ An vinh dự có tác phẩm “Dựng biển cấm đỗ xe: Nhiều người dân thành phố Vinh tự đặt ra luật lệ”, của nhóm tác giả Đặng Cường - Đình Tuyên, thuộc thể loại phim ngắn/Clip, đạt giải Ba.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá cao chất lượng các tác phẩm tham gia, thể hiện sự đầu tư và công phu trong tác nghiệp. Các tác phẩm đoạt giải đáp ứng được những tiêu chí về nội dung, hình thức phù hợp với quy định, thể lệ của Giải thưởng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: PV

Bám sát theo chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông", nhiều tác phẩm tiếp tục đề cập đến những vấn đề được toàn xã hội quan tâm, như xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn; vấn đề dừng đỗ xe ô tô… Các tác phẩm cũng đã đề xuất, gợi mở nhiều giải pháp mới để kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, cũng như phát hiện được những tấm gương điển hình, các mô hình sáng tạo, kinh nghiệm hay trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đồng chí đồng thời lưu ý, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải tiếp tục vào cuộc quyết liệt hơn, thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó cần có vai trò, sự đóng góp của các cơ quan báo chí, các nhà báo trong việc tiếp tục quan tâm, chung tay với Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, các Bộ, ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông. Đồng thời tích cực tham gia hưởng ứng liên hoan phim để có nhiều tác phẩm dự thi hơn, nhiều tác phẩm hay và đạt giải cao hơn.