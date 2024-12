Pháp luật Báo Nghệ An đoạt giải Báo chí toàn quốc tuyên truyền về an toàn giao thông ở 2 thể loại Tối 8/12, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Lễ trao giải thưởng Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2024.

Tham dự lễ trao giải có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sang - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Lê Kim Thành - Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia.

Các đại biểu dự lễ trao giải. Ảnh: Đình Tuyên

Cùng tham dự có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương cùng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm được vinh danh trong Lễ trao giải.

Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông là hoạt động thường niên, được tổ chức từ năm 2012 đến nay. Đây là hoạt động nhằm biểu dương, tôn vinh, động viên, khen thưởng kịp thời những tác giả, tác phẩm báo chí có giá trị về nội dung, hình thức, tác động và lan tỏa tích cực tới xã hội trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; qua đó, cổ vũ, động viên các cơ quan báo chí, các nhà báo tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững trên toàn quốc.

Năm 2024, giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông thu hút hơn 700 tác phẩm của phóng viên, nhóm phóng viên các cơ quan báo chí cả nước tham gia. Các tác phẩm dự thi đã bám sát theo chủ đề của Năm An toàn giao thông 2024 và phản ánh một cách khách quan, sinh động và có chiều sâu những vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận như vi phạm liên quan đến nồng độ cồn; xe quá khổ quá tải; xử lý điểm đen;… Nhiều tác phẩm đã phát hiện được các tấm gương điển hình, các mô hình sáng tạo, kinh nghiệm hay trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông...

Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải Khuyến khích. Ảnh: Đình Tuyên

Theo đó, 204 tác phẩm lọt vào chung khảo và Hội đồng bình xét đã chọn ra 66 tác phẩm xuất sắc nhất để trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích tại các hạng mục báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói và báo ảnh.

Báo Nghệ An có 2 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích, gồm: Clip “Ẩn họa từ xe chở hàng cồng kềnh” của tác giả Đặng Cường - Đình Tuyên; Emagazine về loạt bài Kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn, tạo thói quen “Đã uống rượu, bia không lái xe” của tác giả Khánh Ly - Đặng Cường.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Lê Kim Thành - Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia nhấn mạnh vai trò của các tác phẩm báo chí trong việc đưa những quy định pháp luật, những thông điệp về an toàn giao thông đến với đông đảo người dân. Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực về hành vi của người tham gia giao thông.

Đồng chí Lê Kim Thành - Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng thời lưu ý, thời gian tới, số lượng phương tiện tiếp tục gia tăng, trong khi điều kiện, năng lực về kết cấu hạ tầng còn hạn chế, tạo ra những thách thức to lớn cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải mong rằng các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục quan tâm, gắn bó, chung tay với công tác tuyên truyền ATGT và xây dựng văn hoá giao thông an toàn. Tích cực tham gia hưởng ứng giải báo chí tuyên truyền về ATGT để ngày càng có nhiều bài dự thi hơn, nhiều tác phẩm hay và đạt giải cao hơn.

Tại buổi lễ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chính thức phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2025.