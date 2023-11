Báo Nghệ An đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 10/11, Báo Nghệ An trang trọng tổ chức buổi Tọa đàm kỷ niệm 62 năm ngày thành lập (10/11/1961-10/11/2023) và trao giải Cuộc thi Ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng”, Video clip lần thứ 12 - năm 2023, đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Tham dự buổi gặp mặt, tọa đàm, có đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Về phía lãnh đạo Báo Nghệ An có các đồng chí: Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; các đồng chí Phó Tổng Biên tập: Trần Văn Hùng, Trần Hữu Nghĩa, Nguyễn Thị Thu Hương. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Báo Nghệ An và đông đảo các thế hệ phóng viên, biên tập viên, nhân viên, cộng tác viên của tòa soạn qua các thời kỳ.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập trình bày tại buổi lễ khẳng định: Trải qua 62 năm xây dựng và phát triển, Báo Nghệ An luôn phát huy vị thế là tờ báo được ra đời trên mảnh đất địa chỉ đỏ về cách mạng. Trong mọi hoàn cảnh, Báo Nghệ An luôn nỗ lực thực hiện có hiệu quả cao nhất tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ được giao là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Nghệ An; lực lượng quan trọng trên mặt trận chính trị tư tưởng của Đảng; diễn đàn của nhân dân.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập phát biểu tại buổi gặp mặt, tọa đàm. Ảnh: Thành Cường

Trên chặng đường nhiều gian nan, thử thách nhưng cũng đầy vinh quang, Báo Nghệ An luôn bám sát nhiệm vụ lớn của tỉnh; thông tin tuyên truyền về công tác lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành; hệ thống chính trị, quân và dân ta trong thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp; các phong trào thi đua lao động, sản xuất, cổ vũ các nhân tố sáng tạo, đổi mới, các điển hình trong các phong trào, đơn vị, địa phương. Cùng với đó, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng, cung cấp thông tin nhanh, kịp thời, chính xác tới bạn đọc, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp quần chúng nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo Báo Nghệ An qua các thời kỳ tham dự buổi gặp mặt, tọa đàm. Ảnh: Thành Cường

Kể từ khi ra đời ngày 10/11/1961, quá trình hình thành và phát triển của Báo Nghệ An 62 năm qua ghi nhận biết bao công sức, đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên từ chiến tranh đến hòa bình, công cuộc đổi mới đất nước và thời kỳ hội nhập sâu rộng hiện nay.

Trong những năm gần đây, Báo Nghệ An đã có những bước phát triển vượt bậc, với định hướng trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, bám sát xu hướng phát triển của báo chí trong và ngoài nước. Báo Nghệ An đã nhanh chóng nắm bắt và sớm triển khai việc chuyển đổi số.

Cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An và khách mời trao đổi, giao lưu, trò chuyện. Ảnh: Thành Cường

Hiện nay, bên cạnh việc đổi mới nhật báo, báo cuối tuần và miền núi, Báo Nghệ An điện tử trung bình xuất bản 47,78 tin, bài/ngày. Từ đầu năm đến nay, Báo Nghệ An đã thực hiện được 48 chuyên đề chuyên sâu; hệ sinh thái Báo Nghệ An đã hình thành với các nền tảng số phát triển ấn tượng: YouTube có thương hiệu bình luận quốc tế độc đáo, nhiều sản phẩm có hàng triệu người theo dõi; podcast thu hút hàng triệu lượt nghe; short video mới ra đời nhưng đã có trên 1 triệu view.

Báo in với 20 chuyên trang; 52 chuyên mục; báo điện tử với 30 chuyên mục,… trong bối cảnh nhân lực ít được bổ sung nhưng vẫn chuyển mình mạnh mẽ về chuyển đổi số.

Cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An tham dự buổi gặp mặt, tọa đàm. Ảnh: Thành Cường

Vị thế của tờ báo cũng ngày càng được khẳng định qua các giải báo chí Trung ương và địa phương. Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, đã có nhiều tập thể và tác giả, tác phẩm đạt giải cao tại các cuộc thi báo chí quốc gia. Trong đó, Báo Nghệ An đã được trao giải C giải Báo chí Quốc gia; Giải Tập thể xuất sắc tại giải Búa Liềm vàng toàn quốc; Giải B giải Diên Hồng; Giải B cuộc thi viết chính luận toàn quốc; giải Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc về thông tin đối ngoại, giải báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng…; cùng nhiều giải Nhất, Nhì, Ba các giải báo chí tỉnh Nghệ An.

Thừa ủy quyền, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Báo Nghệ An. Clip: Ngọc Quý - Ngân Hạnh

Ngoài hoạt động chuyên môn, Báo Nghệ An đã thể hiện trách nhiệm xã hội, phát triển nhiều hoạt động sau mặt báo, đặc biệt là các hoạt động an sinh xã hội, tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Tết ấm miền Tây”… Trong đó có những hoạt động thiết thực như: Nhận chăm sóc phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng; giúp đỡ xã nghèo Xiêng My trở thành xã có phong trào phát triển toàn diện; tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng truyền thống cấp tỉnh;...

Những nỗ lực không mệt mỏi của tập thể Báo Nghệ An trong chặng đường 62 năm qua đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, bằng việc quyết định trao tặng các huân, huy chương cao quý, đặc biệt là danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, cùng nhiều Huân, Huy chương, Bằng khen, giải thưởng báo chí quốc gia hàng năm. Đặc biệt là trong dịp kỷ niệm 62 năm thành lập, Báo Nghệ An vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Thừa ủy quyền, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Việc nhận Cờ thi đua của Chính phủ tiếp tục là niềm cổ vũ, động viên lớn đối với tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An, để tiếp tục không ngừng cập nhật, đổi mới phương thức tác nghiệp hiện đại, chuyên nghiệp; trở thành tiếng nói có sức mạnh trên các nền tảng về các nội dung xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nêu cao tính chiến đấu bảo vệ pháp luật, bảo vệ chính nghĩa; bảo vệ các giá trị lịch sử cách mạng, các giá trị văn hóa nhân văn. Thực hiện tốt hơn nữa vai trò định hướng thông tin, định hướng dư luận, nhằm động viên cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng quê hương, đất nước.

Trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại các cuộc thi báo chí cấp quốc gia. Ảnh: Thành Cường

“Phát huy truyền thống vẻ vang 62 năm qua, tập thể cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu và sự mong mỏi cũng như niềm tin của độc giả đối với tờ báo Đảng trên quê hương Bác Hồ kính yêu - người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam; góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng “chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”; đồng thời thực hiện thành công các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Nghệ An về chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Báo Nghệ An đang nỗ lực thực hiện quyết liệt định hướng trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, có thương hiệu mạnh và hiệu ứng tương tác lớn.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò là “cầu nối”, vừa tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vừa là diễn đàn lắng nghe ý kiến của nhân dân về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển, sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị”- đồng chí Ngô Đức Kiên nhấn mạnh.