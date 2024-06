Báo Nghệ An giành 3 Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023

“

Báo Nghệ An có 3 tác phẩm đoạt giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII, gồm:

Tác phẩm ảnh: "Cho đi là còn mãi" đoạt giải B của nhóm tác giả: Thành Chung (Báo Nghệ An) – Từ Thành (Báo Sức khoẻ và Đời sống)

Tác phẩm: "Kinh tế xanh – Xu thế tất yếu" đoạt giải C của nhóm tác giả: Châu Lan, Đình Sâm, Phú Hương, Thanh Phúc, Quang An

Tác phẩm: Hiểm họa mang tên “bụi phổi” đoạt giải C của tác giả: Tiến Hùng