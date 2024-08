Thể thao Báo Nghệ An livestream trận Chung kết bóng đá nam - Giải thể thao truyền thống Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Trong khuôn khổ Giải thể thao truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, quý khán giả có thể xem trực tiếp trận Chung kết nội dung bóng đá nam trên các nền tảng số của Báo Nghệ An.

Vào lúc 17h ngày 28/8, Đội bóng Liên quân Tòa án - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ gặp Đội bóng cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An tại trận chung kết bóng đá nam, trong khuôn khổ Giải thể thao truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh.

Đội bóng cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: NVCC

Để theo dõi trận đấu hấp dẫn này, quý khán giả có thể xem trực tiếp tại Sân bóng nhân tạo Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật số 1, hoặc xem tường thuật trực tiếp trên các nền tảng số của Báo Nghệ An. Trận đấu sẽ được Báo Nghệ An livestream bắt đầu từ 17h00' ngày 28/8/2024.

Đội bóng Liên quân Tòa án - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: NVCC

Cũng trong chiều ngày 28/8 sẽ diễn ra chung kết 2 nội dung bóng chuyền hơi nữ và kéo co nam nữ. Lúc 17h00’, đội bóng chuyền hơi nữ Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn sẽ gặp Đội bóng Chi nhánh Ngân hàng phát triển tỉnh Nghệ An tại Nhà thi đấu thể thao, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thành phố Vinh. Lúc 17h30’ cùng ngày, đội kéo co Cục quản lý thị trường và đội kéo co Sở Giao thông vận tải sẽ thi đấu tại Sân bóng cơ quan Báo Nghệ An để tìm ra nhà vô địch.

Nội dung kéo co nam nữ được tổ chức thi đấu tại Sân bóng cơ quan Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Giải thể thao truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 70 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh. Giải đấu diễn ra từ ngày 15/8 và dự kiến bế mạc vào ngày 29/8/2024.

Giải thể thao truyền thống năm nay quy tụ 1.230 vận động viên đến từ 50 đơn vị, tham gia ở 3 nội dung thi đấu môn bóng đá nam, bóng chuyền hơi nữ và kéo co nam nữ.

Toàn cảnh buổi lễ khai mạc Giải thể thao truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Đây là lần thứ 28 Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức giải thể thao truyền thống. Từ lần tổ chức đầu tiên đến nay, giải đấu không ngừng được mở rộng và nâng cao chất lượng, thực sự là hoạt động bổ ích, thu hút sự quan tâm, tham gia rộng rãi của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối Các cơ quan tỉnh.